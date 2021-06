Sandra Bagarić je na Facebooku objavila staru fotografiju sa suprugom Darkom Domitrovićem pvodom njihove godišnjice braka.

Operna diva Sandra Bagarić i njezin suprug, pijanist Darko Domitrović, proslavili su 24. godišnjicu braka.

"Tada smo imali sadašnjost, sada imamo prošlost, želim nam jednako lijepu budućnost.Prvi dan ljeta, dan muzike, što ljepše željeti. Sretna nam godišnjica braka", napisala je Bagarić na svojem Facebooku uz njihovu zajedničku fotografiju s početka veze.

Sandra i Darko imaju jednu od zanimljivijih ljubavnih priča među domaćim parovima. Naime, Dimitrović je Sandri predavao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled, te ga je kasnije sama i zaprosila.

"Čim sam ga ugledala, znala sam da je on moja srodna duša i shvatila sam da nisam, da on mene ni dan-danas ne bi zaprosio. Kleknula sam, radila predstavu, prije svega da sebe zabavim, da nije bilo toga, ne bi se imali čega sjećati", ispričala je jednom prilikom Sandra za In Magazin.

Njih dvoje vjenčali su se 1997., nakon pet i pol godina veze, a zajedno imaju sinove Marka i Lovru.