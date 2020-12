Zara McDermott i Sam Thompson britanske su zvijezde reality showova, a prije nekoliko su tjedana prekinuli jer ga je ona prevarila. Odlučio joj je oprostiti, a sada je sve ispričao o njihovu pomirenju.

Zvijezda britanske reality serije "Sexy Love Island" Zara McDermott javno je priznala da je prevarila svog dečka Sama Thompsona, nakon čega ga je tjednima preklinjala da se pomire. Nedavno su se pomirili, a Sam je sada prvi put javno progovorio o svemu. Istaknuo je kako svi griješe te da vjeruje u oprost. Za Daily Mail je ispričao i sve o javnom prekidu te pomirenju sa Zarom.

"Vjerujem u oprost i razumijem kontekst. Mislim da ne možeš krenuti dalje sa životom osim da oprostiš osobi koja te povrijedila", rekao je Thompson u intervjuu. "Lakše je jednostavno oprostiti. Ljudi koji me poznaju, znaju i da sam samo čovjek. Nemoguće je vjerovati da nitko ne griješi", dodao je.

McDermott je Thompsonu tjednima slala ljubavna pisma, poklone te mu je čak obećala i prsten ako je primi natrag. Pomirili su se, no on je priznao da se osjeća pomalo posramljeno. Ipak, ne može se ni on pohvaliti s blistavom prošlošću. Dok je bio u vezi s Tiffany Watson poljubio je drugu djecojku. "Imao sam mnoge uspone i padove u životu. Samo to što je moj život javan ne čini ga lakšim. To te odredi kao osobu", priznao je nedavno. Dodao je i kako je iz svega izvukao veliku pouku te je danas puno jači nego što je bio.

23-godišnja Zara javno je priznala kako je svog bivšeg dečka prevarila s glazbenim mogulom Brahimom Fouradijem dok je radila na jednom showu prošle godine, a odmah se pokajala te mu je uputila otvoreno pismo. Rekla mu je da će ga zauvijek voljeti. Par je prekinuo, no uspjela ga je ponovno osvojiti.