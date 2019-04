Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson rade na snimanju napetih scena filma "The Hitman's Wife's Bodyguard" u Rovinju.

Holivudski glumci Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson od jutros rade na snimanju svoga novog filma "The Hitman's Wife's Bodyguard" u Rovinju.

Tijekom snimanja kiša je pljuštala u nekoliko navrata, no glumce to nije nimalo omelo u njihovu poslu te su pokazali kako to rade prave profesionalci.

Ipak, tijekom pauze zaštitili su se kabanicama, toplim jaknama i kišobranom, a Samuel je u jednom trenutku pogled sakrio iza sunčanih naočala.

On je na društvenim mrežama u međuvremenu objavio i fotografiju s priprema za izlazak pred kamere.

"Počinjem tjedan s vibrom čuvara mira, ali imam osjećaj da se sprema neki okršaj s oružjem", napisao je Samuel.

I dok dvojica glumaca marljivo rade na setu, lijepa glumica Salma Hayek još uvijek im se nije pridružila.