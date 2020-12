Roko Sikavica objavio je na Instagramu fotografiju sa seta serije "Dar Mar" i to s Fabijanom Pavlom Medvešekom s kojim se tijekom snimanja i najviše povezao.

Naš mladi glumac Roko Sikavica osvojio je gledatelje pred malim ekranima ulogom simpatičnog policajaca i pravog "maminog sina" Željka Mahera u seriji Nove TV "Dar Mar" koja nas zabavlja iz dana u dan, a zabavlja se i ekipa na setu.

Da se glumci odlično slažu i da se su povezali možemo se uvjeriti na njihovim profilima na društvenim mrežama, a upravo je Roko ovih dana objavio fotografiju s kolegom iz serije Fabijanom Pavlom Medvešekom koji također glumi policajca.

"S ovakvim modelima ne isplati se kačit", napisao je Roko u opisu fotografije na kojoj poziraju u policijskim uniformama.

"Predivni mladi ljudi, umjetnici", "Zgodni dečki", "Moji nabolji, najbolji kolege", poručili su im u komentarima.

Roko je u jednom od intervjua otkrio kako se najviše povezao upravo s Fabijanom, ali i s našom legendarnom glumicom.

"Družim se više-manje sa svima, da ne nabrajam sad, još će se netko i naljutiti što ih nisam spomenuo. Imamo tu jednu veliku glumačku sobu gdje vježbamo tekst, a osim ponavljanja teksta tamo bude svega. Jako sam se povezao sa Ksenijom Pajić i Fabijanom Pavlom Medvešekom, s kojima imam najviše scena. Mislim da smo uspjeli stvoriti neku kemiju, koju će publika, nadam se, prepoznati. Na setu nas čak iz zezancije zovu 'Tri Amigosa'", rekao je Roko.

Roku i Fabijanu Pavlu nedavno se na setu pridružio i Slavko Sobin koji glumi Sinišu Knežića, supruga atraktivne Suzane koju je utjelovila jedna od najljepših domaćih glumica Martina Stjepanović.

''Napokon me spojilo s Martinom Stjepanović, već dugo to oboje priželjkujemo i jedva čekam gdje će naša priča u seriji ići. Jedino što me malo muči jest ta pusta mladost na setu, obožavam ih sve, ali nezgodno je shvatiti da lagano postaješ 'stariji kolega'", rekao nam je Slavko.

