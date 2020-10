Roko Sikavica na setu nove serije ''Dar Mar'' najviše se povezao s kolegama Ksenijom Pajić i Fabijanom Pavlom Medvešekom.

Mladi glumac Roko Sikavica u humorističnoj seriji "Dar Mar", koja se uskoro počinje emitirati na Novoj TV, utjelovio je najmlađeg policajca Željka Mahera.

Riječ je o maminu sinu, lakomislenom i emocionalno nezrelom mladiću koji je još djevac, a to pravda riječima da čeka onu pravu. 26-godišnji Roko otkrio je ima li karakternih sličnosti između njega i policajca Željka.

"Ma joj, Željac je strašan, jako istrzan tip, baš mi je gušt igrati tu ulogu. Imamo neke poveznice, samo su kod Željka potencirane. Svaka scena gdje smo nas troje u policiji je na rubu prekida scene zbog smijeha, a Draška Zidara uopće ne mogu gledati u oči koliko mi je smiješan", ispričao je glumac.

Kaže da je na snimanjima odlična atmosfera te da su ljudi kada rade humorističan sadržaj opušteniji i spremniji za zezanciju, bilo ispred kamere, bilo iza nje. "Družim se više-manje sa svima, da ne nabrajam sad, još će se netko i naljutiti što ih nisam spomenuo. Imamo tu jednu veliku glumačku sobu gdje vježbamo tekst, a osim ponavljanja teksta tamo bude svega. Jako sam se povezao sa Ksenijom Pajić i Fabijanom Pavlom Medvešekom, s kojima imam najviše scena. Mislim da smo uspjeli stvoriti neku kemiju, koju će publika, nadam se, prepoznati. Na setu nas čak iz zezancije zovu 'Tri Amigosa'", rekao je Roko.

On ima dosta iskustva u serijama, a otkrio je jesu li mu snimanja postala draža od kazališta, pogotovo jer kada pogriješi u nečemu, može to ponoviti. "Nekako mi se poklopilo u životu da sam uglavnom glumačko iskustvo tesao na setu, više nego na kazališnim daskama. Što ne znači da se to neće promijeniti. Sve ima svoje čari, a vidjet ćemo gdje će me život dalje odvesti. I u kazalištu se lako pogreške sakriju, te pogreške često otvaraju neka kreativna rješenja, koja publika ne primijeti ili ako primijeti, zna često i nagraditi pljeskom jer im budu zabavne", priznao je Sikavica.

Kada ne glumi, Roko se uglavnom druži s prijateljima, igra igricu Call of Duty i gleda filmove. "Nije me previše deprimirala karantena, čak mi je i odgovarala. A što se tiče 'novog normalnog', navikao sam se, nošenje maske mi ne predstavlja problem. Smeta mi jedino što se kafići zatvaraju u ponoć, ali ni to nije zasad nikakav problem jer i ne stignem ići po kafićima zbog snimanja. Ipak treba ustati u 6 ujutro", istaknuo je glumac.

Roko je prošle godine prekinuo dugogodišnju vezu s glumicom Tenom Nemet Brankov, a tajnovit je kada je riječ o ljubavnom statusu. Ipak, otkriva da mu se ne javljaju djevojke na društvenim mrežama, nego njegovi mladi obožavatelji.

"Samo mi se osnovnoškolci javljaju. Tako nekad nešto napišu, pošalju pozdrave. Međutim, nikada ni jedna djevojka ovako mojih godina. Ne znam stvarno gdje je problem, možda u meni", našalio se mladi glumac.

