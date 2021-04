Rob Kardashian se vrlo rijetko pojavljuje u reality showu svoje obitelji, no ovoga se puta odlučio pokazati pred kamerama.

Brat slavnih sestara iz klana Kardashian-Jenner, 34-godišnji Rob Kardashian, iznenadio je publiku kada se pojavio u novoj epizodi showa "Keeping Up With Kardashians". Rob je tako stigao u poznatu vilu u kojoj živi njegova majka Kris Jenner sa svojim dečkom Coreyjem Gambleom, a uključio se u trenutku kada su Kris i Corey pripremali svoj sat tai-chija.

Unatoč bombastičnoj najavi nove epizode, izgleda da se Rob nije ohrabrio ostati pred kamerama. Posljednjih nekoliko sezona vrlo je rijetko dolazio pred kamere, a svi su se nedavno iznenadili i kada su ga paparazzi uhvatili u javnosti.

Naime, Rob je nakupio višak kilograma te je obznanio da je vrijeme za zdravije promjene u životu. Smanjio je konzumaciju brze hrane i alkohola te se pokušava posvetiti sebi daleko od očiju javnosti.

Čini se kako je interes medija za njegov život veći time što se on sve manje pojavljuje pred kamerama. Nedavno se pisalo i novoj ljubavi koju je pronašao s influencericom Aileen Gisselle, nakon što je ona objavila snimku s njihova spoja te su svi počeli pričati da su već neko vrijeme zajedno, no Rob to nije potvrdio. O privatnom životu je rijetko govorio, pogotovo nakon što se razišao od bivše zaručnice Blac Chyne. Prije nje u vezi je bio s pjevačicom Ritom Orom.