Rob Kardashian proslavio se u reality showu "Keeping Up With Kardashians", no s godinama mu je slava dosadila. I dalje bježi od medija.

Nakon što se godinama nije pojavljivao u javnosti, a onda šokirao transformacijom i prekomjernim nakupljenim kilogramima, Rob Kardashian postavio si je neke nove ciljeve u životu i odlučio da je vrijeme za zdravije promjene.

Rob je tako u ovu godinu ušao s nekoliko novih odluka od kojih nije odustao, iako mu nije bilo nimalo lako, potvrdio je njemu blizak izvor za E!.

"Nije prestajao ulagati trud i napor u svoje zdravlje i u ono što je dobro za njega. 2015. godine dijagnosticiran mu je dijabetes, a sada je smanjio konzumaciju brze hrane i alkohola te stvarno radi na zdravim prehrambenim navikama. To je za njega promijenilo igru", izjavio je izvor.

Kao rezultat toga Roba smo ponovno počeli viđati u javnosti. Prvo se pojavio na rođendanu svoje sestre Khloe, zatim na obiteljskoj proslavi 4. srpnja, a u konačnici se vratio prošlog listopada i u reality show koji je proslavio njegovu obitelj "Keeping Up With Kardashians".

U prosincu se pjevačica Rita Ora prisjetila vremena kada su njih dvoje bili par, točnije 2012. godine, a njegova bivša zaručnica Blac Chyna potvrdila je da su riješili sve nesuglasice oko roditeljstva nad njihovom kćeri Dream i sve probleme.

"Dobro mu ide, sve je dobro i puno pozitive", izjavila je Chyna u emisiji "The Wendy Williams" i dodala da joj je za Valentinovo poslao lijepi buket cvijeća.

"Pronašao je svoje sretno mjesto, usredotočen je na Dream i svu sreću koju mu ona donosi. Želi biti najbolji mogući tata i ne želi ju iznevjeriti. Ona mu je pomogla da pronađe put prema naprijed i svrhu postojanja", izjavio je njemu blizak izvor za E!

Nedavno se pisalo i novoj ljubavi koju je pronašao s influencericom Aileen Gisselle, nakon što je ona objavila snimku s njihova spoja te su svi počeli pričati da su već neko vrijeme zajedno, no Rob to nije potvrdio.