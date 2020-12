Rio i Kate Ferdinand dobili su prvo zajedničko dijete, sinčića, a spisateljica se još nije pohvalila viješću na Instagramu na kojem često objavljuje.

Umirovljeni nogometaš Rio Ferdinand (41) i spisateljica Kate Ferdinand (29) dobili su prvo zajedničko dijete.

Kako piše Daily Star, postali su roditelji sinčića kojeg je Kate rodila u petak. To je peto dijete Riju dok je zvijezdi reality showa "The Only Way Is Essex". Naime, bivši nogometaš ima sinove Lorenza (13), Tatea (11) i kćer Tiju (9) s pokojnom suprugom Rebeccom Ellison.

Ellison je preminula 2. svibnja 2015. u 36. godini života od raka dojke. Upravo je Kate ta koja je Riu donijela novu nadu u život. Reality zvijezda i nogometaš u vezi su bili dvije godine, a zaručili su se u studenom 2018. godine na krovu zgrade u Abu Dhabiju, a s njima je tada bilo i Rijevo troje djece.

"Plakala sam godinu dana svaki dan nakon što uselila kod Rija. Bilo je to zaista teško razdoblje jer je tada preminula i njegova majka Janice samo dvije godine nakon Rebecce. Srce mi se slamalo. Samo sam htjela pomoći i da djeca budu sretna. Ostavila sam i posao, ali stalno sam griješila. Zaboravila bih im staviti sportsku opremu u torbu ili ne bih pročitala mail od njihovih učitelja. Nisam bila mama", priznala je bila Kate u dokumentarnom filmu "Rio Ferdinand: Otac i majka" kojeg je sportaš snimio nakon tužnog događaja.

Kate se posvetila Riju i njegovoj djeci te napustila zvjezdani život koji je vodila nakon showa "The Only Way Is Essex". O svojoj trudnoći, koja nije bila laka zadnja tri tjedna prije poroda, otvoreno je govorila na Instagramu. Priznala je da joj nije lako mirovati toliko dugo jer je ranije radila pilates vježbe i bila aktivna.

Inače, Kate je s Riom prije trudnoće snimala videa tjelovježbe.