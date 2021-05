Adriana Đurđević je na Instagramu objavila prvu fotografiju sa svojeg vjenčanja s Dujom Ćaleta-Carom.

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car oženio se svojom dugogodišnjom partnericom Adrianom Đurđević na tajnoj ceremoniji u njezinu rodnom Dubrovniku.

Da su stali pred oltar prvi je doznao Dubrovački dnevnik iz pouzdanog izvora koji je otkrio i da su imali intimno svadbeno slavlje na terasi Revelina, a sada je Adriana potvrdila vijest na svojem Instagramu gdje je objavila fotografiju s vjenčanja.

"Početak vječnosti", napisala je uz fotku na kojoj ona i Duje zaljubljeno gledaju jedno u drugo, a otkrila je i da su sudbonosno "da" izrekli 25. svibnja.

Lijepa mladenka odabrala je vjenčanicu neobična kroje koja je sprijeda otkrila njezine vitke noge, dok se pozadi pretezao dugački šlep od tila. Mladoženja je nosio bijeli sako i košulju s leptir mašnom te crne hlače.

Sretni mladenci dobili su brojne čestitke ispod objave, a među prvima im je čestitala supruga još jednog našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel.

Fotka je i u samo sat vremena od objave skupila nekoliko tisuća lajkova.

Podsjetimo, Adriana i Duje i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe no to je odlučila zadržati za sebe.

Od tada je svoj Instagram pretrpala trudničkim fotkama ispod kojih joj pratitelji redovito laskaju da je prekrasna trudnica.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille gdje on igra istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.