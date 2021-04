Zaručnica Duje Ćaleta-Cara Adriana Đurđević na Instagramu je pokazala trudnički trbuh.

Nakon što su za časopis Story otkrili da čekaju bebu, nogometaš Duje Ćaleta-Car (24) i njegova zaručnica Adriana Đurđević (28) sretnu vijest potvrdili su i na Instagramu.

Adriana je podijelila dvije njihove dvije zajedničke fotografije na kojima je u uskoj crnoj haljini prvi put pokazala i trudnički trbuh.

"Tvoje srce kuca zbog naše ljubavi, a naša ljubav postaje jača zbog tebe", napisala je u opisu fotki na kojima pozira u Dujinom zagrljaju dok je on drži za trbuh, a romantičan prizor oduševio je njezine pratitelje koji su joj ispod objave uputili brojne čestitke.

Lijepa Dubrovkinja je za Story otkrila kako se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i da ona i nogometaš već znaju spol bebe, ali tu informaciju još nije htjela podijeliti s javnosti.

Duje i Adriana nedavno su se zaručili u francuskom Marseilleu gdje zajedno žive, što su otkrili na društvenim mrežama.

"Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. You will Forever be my Always", napisala je tada Adriana na Instagramu.

Sretan par je u vezi četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana se zbog Duje preselila iz rodnog Dubrovnika u Marseille gdje on igra nogomet za istoimeni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.