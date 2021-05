Duje Ćaleta-Car i Adriana Đurđević stali su pred oltar tri mjeseca nakon što su objavili zaruke.

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car vjenčao se s dugogodišnjom partnericom Adrianom Đurđević, doznaje Dubrovački dnevnik iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora.

Par je zavjete izmijenio u tajnosti i imali su skromno svadbeno slavlje na terasi Revelina u Adrianinom rodnom Dubrovniku, uz najužu obitelj i prijatelje.

Duje i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille gdje on igra istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.