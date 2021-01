Gigi Hadidi prstenom na ruci potaknula je glasine o zarukama s ocem svojeg djeteta Zaynom Malikom.

Manekenka Gigi Hadid (25) svojim posljednjim storyjima na Instagramu potaknula je glasine o zarukama s ocem njezinog djeteta, pjevačem Zaynom Malikom (27).

U videu koji je objavila pratitelji su primijetili prsten na njezinoj ruci za koji su mnogi pretpostavili da je zaručnički, a o svemu se razvila i rasprava na Twitteru.

uhm sorry but i wanna ask, are @zaynmalik and @GiGiHadid engaged or something??! pic.twitter.com/bQSLDK16co