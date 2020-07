Naya Rivera, najpoznatija po ulozi u seriji "Glee", na jezero je stigla u srijedu ujutro, a oko 13 sati joj se gubi svaki trag.

Glumica Naya Rivera (33) nestala je na jezeru Piru u Kaliforniji, a policija je na brodiću koji je ona ranije iznajmila pronašla njezina četverogodišnjeg sina. Lokalne vlasti ističu kako se pretpostavlja da se glumica utopila, a maleni je bio sam kada su oni stigli na mjesto nesreće.

Rivera, najpoznatija po ulozi u seriji "Glee", na jezero je stigla u srijedu ujutro, a oko 13 sati gubi joj se svaki trag, piše Daily Mail. Odmah je pokrenuta potraga za njom, a policija je nakon nekoliko sati izjavila da sada pokušavaju locirati njezino tijelo.

Sina Joseyja Hollisa Naya dobila je s bivšim suprugom Ryanom Dorseyjem 2015. godine, a samo dan prije nestanka na društvenim mrežama objavila je dirljivu poruku uz fotografiju na kojoj pozira s njim.

Naya je karijeru započela s tek 4 godine kada se pojavila u seriji "The Royal Family", a za to je dobila i nominaciju za najbolju mladu glumicu. Nakon nekoliko uloga u američkim serijama, najveći uspjeh imala je kao Santana Lopez u seriji "Glee". Prvu ulogu u filmu ostvarila je 2014. godine kada je glumila Veru u hororu "Pred đavoljim vratima". Osim glumom Naya se bavi i glazbom, a 2011. godine potpisala je za Columbia Records te je dvije godine kasnije objavila singl "Sorry" u suradnji s reperom Big Seanom.

S Big Seanom je bila i u vezi, a par je 2013. godine objavio zaruke. Tek godinu kasnije su se rastali. Ubrzo nakon toga počela je vezu s Ryanom Dorseyjem, s kojim su je već i ranije povezivali. Vjenčali su se u srpnju 2014. godine, a godinu kasnije glumica je objavila da je trudna. Sina je rodila u rujnu 2015., a sljedeće godine objavila je da se rastaje od njegova oca.