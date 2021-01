Priyanka Chopra na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj ima 17 godina i izgleda puno drugačije nego danas.

Malo je onih koji do danas nisu čuli za glumicu Priyanku Chopru (38) koja i više od 20 godina nakon osvajanja titule Miss svijeta slovi za jednu od najljepših žena na planeti.

No glumica je sada na svojem Instagramu podijelila fotografiju iz vremena prije nego što je postala slavna na kojoj bi je prepoznali tek rijetki.

"Vitka i opaka", napisala je Indijka u opisu fotke na kojoj ima 17 godina, a bez svojih prepoznatljivih zanosnih oblina izgleda kao potpuno druga osoba. Samo godinu dana nakon ove fotke, kada joj je bilo 18 godina, izabrana je za Miss Indije pa zatim i za Miss svijeta.

Nakon osvajanja laskave titule otvorila su joj se vrata Bollywooda i 2003. godine snimila je svoj prvi film, "The Hero: Love Story of a Spy". Zatim se preselila u SAD gdje je ostvarila ulogu u seriji "Quantico" a ostalo je povijest. Nakon toga je počela dobivati uloge u holivudskim filmovima poput "Baywatcha" i "Nije li romantično?", a trenutno snima četvrti nastavak "Matrixa" koji bi u kina trebao stići pred kraj ove godine i romantičnu komediju "Text For You".

Priyanka je danas u sretnom braku s 10 godina mlađim članom benda Jonas Brothers, Nickom Jonasom, za kojeg se udala u prosincu 2018. godine.

Vjenčali su se u nekadašnjoj kraljevskoj palači Umaid Bhawadu u indijskom gradu Jodhpur Rajasthan pred 250 najbližih prijatelja i članova obitelji, a raskošna ceremonija potrajala je čak tri dana.

Nick je Priyanku zaprosio nakon samo dva mjeseca veze u Londonu, a zaručnički prsten odabrao je u poznatoj draguljarnici Tiffany.

Iako su zbog velike razlike u godinama često na meti ismijavanja, slavni par se na to ne obazire, a iz dana u dan kao da su sve zaljubljeniji, što redovito pokazuju na društvenim mrežama i gdje god da se zajedno pojave.