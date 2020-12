Prince Wale Soniyiki rekao nam je da mu je drago što je u showu "Farma More i Maslina" pobijedio Tomislav Pavlović jer je, kako kaže, jako dobar i to zaslužuje.

Prince Wale Soniyiki (35) došao je do finala showa "Farma More i Maslina", a ne žali što mu je za dlaku izmakla pobjeda koju je odnio Tomislav Pavlović.

"Dakle, san svakog od nas je bio da dođemo do finala i pobijedimo, ali samo jedna osoba može pobijediti. Tu finalnu večer sam bio ponosan na sebe jer toliko sam se trudio i došao do kraja. Nisam tužan jer Tomislav, koji je pobijedio, je prava osoba za to i također zaslužuje to. Jako je dobar i osoba bez greške, volim ga", ispričao je Prince koji je prije osam godina doselio u Hrvatsku.

Rođeni Nigerijac otkrio nam je na što bi potrošio nagradu od pola milijuna kuna da ju je osvojio. "Imao sam plan kupiti zemlju i napraviti kućicu koja bi bila kao hostel. Tako bih pomogao ljudima kojima treba krevet, koji nemaju gdje spavati za neko određeno vrijeme. Treba pomagati drugima. To je projekt koji mi je san i mislim da ću to napraviti u budućnosti kada dobijem priliku za to", rekao je.

Ističe kako je jako sretan što je baš Tomislav što je pobijedio, a otkrio je još neke svoje favorite osim, naravno, sebe. "Nemam riječi. Tomislav to zaslužuje. Drag mi je jer imamo slične ideje oko nekih stvari i veselim se jako zbog njega. Moji favoriti su bili i Juka i Sale", ispričao je.

Prince je jako zadovoljan svojim iskustvom na "Farmi" i sretan je zbog svega što je naučio tijekom boravka na imanju. "Upoznao sam divne ljude, a budućnosti bih se ponovno odlučio za takvo iskustvo", rekao je.

Kaže kako se najviše zbližio s Tomislavom, Sašom, Katarinom, Marinom, Sanjom i Zdenkom. Sa Stipom je bio na kavi već, a s Josipom, Majom, Jukom, i Silvijem priča preko mobitela ili video poziva. "Svi smo bili dobra ekipa na 'Farmi' i bit ćemo prijatelji, samo sada je to vrijeme korone pa se ne možemo naći, a i daleko smo jedni od drugih", naglasio je bivši farmer.

Na pitanje s kim se nije mogao složiti u showu, ima optimističan odgovor. "Što je bilo na 'Farmi', bilo je. Mislim da se mogu s cijelom ekipom složiti, samo svatko vani ima svoj posao i tko god mi se javi od preostalih natjecatelja, sigurno ćemo se družiti i biti u dobrom odnosu", istaknuo je Prince.

Bivši farmer ima podršku svoje obitelji i oduševljeni su njegovim sudjelovanjem. "Moja cura i njena obitelj su moja obitelj jer moji su daleko u Africi", rekao je.

Kaže kako mu je život nakon izlaska iz showa isti, kaos je i puno radi te trči tu i tamo. "Trenutno zbog korone nisam ništa konkretno od svojih planova, ali vozim taksi, vodim svoju udrugu Dijaspora Afrikanaca u Hrvatskoj - DAH sa svijim volonterima, pomažemo strancima, studentima i migrantima svakodnevno", ispričao je Prince.