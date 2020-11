Prince Wale Soniyiki tijekom radova na "Farmi" je podigao kamen ispod kojeg su bile ose i napale ga, a to je moglo biti kobno jer je alergičan na ubode insekata.

Natjecatelj showa "Farma" Prince Wale Soniyiki doživio je prilično tešku situaciju zbog koje je morala intervenirati i hitna pomoć, a ostali su se jako uplašili ne znajući kakav će biti ishod svega.

Naime, Princea su tijekom rada na farmi izbole ose. "Rad na farmi u tom ciklusu je bio intenzivan, Josip je gazda farme i on je mislio da smo ga željeli sabotirati, no to nije bilo tako. Taj tjedan je zaista bio jako naporan, borili smo se s vremenom ne bismo li uspjeli izvršiti zadatak. Ja sam također radio na suhozidu i kada sam podignuo kamen u toj milisekundi izletjela je hrpa osa i izbole su me po desnoj ruci", ispričao je.

Prince je alergičan na ubode insekata i ovakve situacije za njega mogu biti smrtonosne. Otkrio nam je li se bojao za život u trenucima kada se sve to odvijalo. "Jako me je strah osa. Prije pet godina me osa ubola u lice i sav sam natekao, oči su mi se zatvorile, užasan osjećaj. Doktor mi je tada rekao da je moguće da sam alergičan na ose i da bježim čim ih vidim, a napad osa na farmi, nije bilo lako, ali zahvaljujući farmerima koji su odmah priskočili i hitnoj, sve je jako brzo i dobro završilo", istaknuo je natjecatelj.

Maja je medicinska sestra pa je brzo reagirala, a Silvio i Josip su otkrili da ih je strah za Princea. "Da, cijela ekipa je bila tada uz mene, da sada nikoga ne imenujem. Ruka me užasno pekla, a grlo mi se počelo sušiti, ali uz sve to ipak sam se osjećao sigurno jer su mi svi bili velika potpora", rekao je.

Već dan nakon uboda mu je bilo bolje i super se osjećao. "Tu noć sam sanjao doktoricu i Doru da se brine o meni", prisjetio se. Otkrio je i boji li se da se to ne ponovi.

"Ne smije se to ponoviti, bježim čim vidim ose ili ako znam da na nekom mjestu ima osa", kaže Prince. Ipak, naglasio je kako je onaj prvi ubod, prije ovoga na "Farmi" imao veliki utjecaj na njega.

"Ubod je bio na licu i mislim da sam tada umro i ponovno se vratio među žive", zaključio je Prince.

