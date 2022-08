Princ William donio je odluku da nikada neće staviti obitelj ispred dužnosti nakon što su Meghan i Harry napustili Veliku Britaniju.

Britanskim medijima proširila se vijest o oštroj odluci princa Williama nakon što su njegov brat princ Harry i njegova supruga Meghan Markle napustili Veliku Britaniju.

Kako govori i vjeruje krsni kum princa Georgea, Jamie Lowther-Pinkerthon, budući kralj nikada neće staviti obitelj ispred svoje dužnosti kao što je to napravio Harry.

Jamie govori kako će William uvijek na prvo mjesto staviti monarhiju, a ne brata i njihov zajednički odnos.

Za novi dokumentarni film ''The Real Windsors: A Very Modern Prince?'', Jamie je rekao: ''Princ William vrlo je analitičan i postavlja sva pitanja te pazi da mu bude jasno što od njega tražite. On ima najjasnije razumijevanje od svih koje znam što je ispravno, a što pogrešno i neće odustati od toga, čak i ako to znači da će primiti udarac'', ispričao je Pinkerthon.

''Ima mnogo primjera kada sam radio za njega gdje bi bilo vrlo lako krenuti jednim putem, ali to ne bi bilo časno ili ispravno učiniti pa je on uzeo teži put'', govorio je o Williamu.

Lowther-Pinkerthon je u ožujku 2005. godine bio izabran za privatnog tajnika Williama i Harryja, a brinuo se oko vojnih dužnosti dvojice prinčeva.

Podsjetimo, Harry i Meghan nedavno su odlučili kako će se vratiti u Veliku Britaniju, ali na svom putovanju ne namjeravaju susresti nikoga od kraljevske obitelji, osim kraljice.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa iz Kalifornije će u posjet Manchesteru doputovat će 5. rujna i to na One Young World Summit, koji okuplja mlade vođe iz više od 190 zemalja, a Meghan će održati glavnu riječ na ceremoniji otvaranja.

Par će zatim krenuti u Njemačku na događaj kojim će obilježiti godinu dana do Invictus Games u Dusseldorfu 6. rujna, a onda će se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo na dodjelu nagrada WellChild u Londonu gdje će Harry održati govor.

Par će vjerojatno htjeti provesti neko vrijeme s kraljicom nakon što su s njom proveli jedva 15 minuta tijekom proslave platinastog jubileja ovog ljeta, a ona ih je ranije ovog mjeseca pozvala da joj se pridruže u njezinom utočištu u Balmoralu, prenio je The Sun, iako to nije službeno potvrđeno.

