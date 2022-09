Mnogi su uvjereni da potez princa Williama prema Meghan Markle koji su zabilježile kamere otkriva istinu o njihovom odnosu.

Zajednički izlazak prinčeva Williama i Harryja sa suprugama Kate Middleton i Meghan Markle izazvao je veliko zanimanje javnosti.

Okupili su se na inicijativu princa Williama koji je poželio da zajedno odaju počast pokojnoj kraljici Elizabeti II., a javnost se sada nada kako će posvađana braća uspjeti izgladiti odnos.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila snimka koja navodno otkriva u kakvom su odnosu William i Harryjava supruga Meghan.

Pri samom dolasku nekoć slavne četvorke pred dvorac Windsor, William je snimljen kako poziva Meghan da mu se pridruži i ljubazno je predstavlja, nakon što je njegova supruga Kate Middleton pobjegla do nje.

Kate je za to vrijeme stajala po strani i sve promatrala, a nakon toga je Harry prišao svojoj supruzi i svi četvero su se uputili pozdraviti okupljene pred dvorcem.

The Wales's and the Sussexes have come together to view some of the many tributes for the Queen left by the public outside Windsor Castle. A Palace spokesperson says, "The Prince of Wales invited the Duke and Duchess of Sussex to join him and the Princess of Wales earlier." pic.twitter.com/YCXhu9yRlk