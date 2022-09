Kate Middleton i Meghan Markle snimljene su dok su izlazile iz automobila ispred dvorca Windsor, a snimka, mnogi misle, otkriva kakav je njihov odnos.

Odnos između Kate Middleton i Meghan Markle tema je o kojoj se nagađa već duže vremena, a sada su snimljene u trenutku za koji mnogi misle da je otkrio kako među njima postoje tenzije.

Na snimci koja se širi društvenim mrežama Kate i Meghan uhvaćene su dok su izlazile iz automobila pred dvorcem Windsor, obje s iste strane, a Kate je zatim požurila prema Williamu i Harryju ne čekajući Meghan koja se, očigledno zbunjena, kratko zadržala na mjestu, a zatim nastavila prema njoj.

The Wales's and the Sussexes have come together to view some of the many tributes for the Queen left by the public outside Windsor Castle. A Palace spokesperson says, "The Prince of Wales invited the Duke and Duchess of Sussex to join him and the Princess of Wales earlier." pic.twitter.com/YCXhu9yRlk