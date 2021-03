U intervjuu o kojem će se sigurno još dugo pričati, princ Harry je pričao i o bratu Williamu koji je snimljen prvi put nakon što je javnost vidjela razgovor s Oprah.

Princ William viđen je prvi put nakon šokantnog intervjua njegovog brata, princa Harryja i Meghan Markle kod Oprah Winfrey.

William je fotografiran tijekom vožnje Londonom, a pritom je s njime bilo jedno od njegove troje djece. Britanski mediji ističu da je princ pri svom izlasku izgledao umorno i rastreseno što nije ni čudno nakon svega što je njegov mlađi brat ispričao.

Naime, princ Harry se dotakao i njihovog odnosa tijekom intervjua. "Naš odnos je takav da smo si dali prostora u ovom trenutku. I vrijeme liječi sve, nadam se. Uvijek ću tu biti za njega. Uvijek ću biti tu za svoju obitelj i pokušao sam im pomoći", rekao je Harry.

"Volim Williama do svoje srži. On mi je brat. Prošli smo pakao skupa. Mislim, dijelili smo isto iskustvo. No, znate, sad samo na različitim putevima", dodao je.

Harry je ispričao kako je on bio zarobljen unutar kraljevske obitelji, a da je to i dalje slučaj s njegovim bratom.

"Ne mogu otići. Jako suosjećam s time", naglasio je. Inače, odnos prinčeva je uvijek bio kompleksan, a kao što je Harry i rekao, prošli su kroz teške stvari u djetinjstvu. Izgubili su majku, princezu Dianu u prometnoj nesreći 1997. kada je William imao 15 godina, a Harry 12.

“Njihov je odnos nevjerojatno intiman i nitko osim njih dvojice, čak ni njihov otac Charles, ne zna što se događa u njihovim srcima i glavama zadnjih 20 godina. Izgubili su svoju majku i jedino oni međusobno mogu pričati o toj temi“, objasnio je svojedobno Andrew Morton, autor biografije o princezi Diani.

Ipak, braća su se s vremenom udaljila i sve rjeđe smo ih mogli vidjeti u javnosti da se smiješe dok pričaju. Šuškanja o svađi među njima su počela 2018. kada je Meghan Markle inzistirala da se ona i Harry presele u Frogmore Cottage u Windsoru, mjesto koje je udaljenije od palače Kensington u kojoj žive Kate Middleton i William.

Nagađanja je dodatno pojačao potez prinčeva da razdvoje svoje kraljevske, dobrotvorne organizacije. S vremenom su braća zamijenila svoju bliskost s natjecateljskim duhom, a i pisalo se da su i Kate i Meghan u lošem odnosu i da su zapravo one krive što su se njihovi muževi udaljili.

“Obojica trebaju uložiti trud kako bi obnovili njihov odnos. Harry ne zavidi Williamu na odgovornosti koju je dobio s obzirom da je budući engleski kralj, no ono što ga smeta je što se njegov brat smatra zlatnim dečkom i osjeća da treba učiniti mnogo toga da bi se izjednačio s time ili ga nadmašio“, rekao je izvor za američke medije krajem 2019.