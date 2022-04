Princ William će dobiti titulu princa od Walesa nakon što njegov otac Charles preuzme britanski tron, a najavio je velike promjene.

Princ William se planira fokusirati na pet ili šest važnih humanitarnih projekata kada naslijedi titulu princa od Walesa od svog oca Charlesa, piše Daily Mail. Izvori bliski Williamu ističu kako on planira preuzeti pristup koji je imao njegov djed Philip, umjesto onoga koji ima princ Charles.

Nakon što se britanska javnost zabrinula zbog sve lošijeg zdravlja kraljice Elizabete, kraljevska obitelj je navodno krenula u sve ozbiljnije pripreme promjena na tronu. Osim što će ukinuti neke humanitarne projekte, William planira sve češće pojavljivanje pred kamerama.

Princ je još odmalena odgajan kao budući britanski kralj, a nastup u medijima nije mu stran pojam. Kako bi ga javnost što bolje prihvatila, planira češće davati intervjue te se želi približiti svojim građanima. Neki pak ističu kako je promjena smjera u fuknciji princa od Walesa kritika njegovu ocu, no izvori tvrde suprotno.

"Pristup tituli nije kritika onome što je bilo, već prihvaćanje promjena i razvoj na bolje. Radi se o nadi i optimizmu u budućnosti", tvrde.

Princ Charles se prije nekoliko tjedana našao na udaru kritika jer je umjesto u Irsku, kako je bilo planirano, otišao u službeni posjet Karibima. Britanski političari istaknuli su kako su bilateralni odnosi s Irskom puno važniji za Veliku Britaniju nego oni s Karibima.

Osim same titule, William će od oca naslijediti i 22 milijuna funti zahvaljujući zakladi Duchy of Cornwall. Velike promjene dogodit će se i njegovoj supruzi Kate Middleton, no još nije sasvim jasno što će sve njezina titula uključivati.

