Princ William i Kate Middleton na Twitteru su pružili podršku Ukrajini koja je pod invazijom Rusije.

Princ William i njegova supruga Kate u subotu su na Twitteru objavili da stoje uz ukrajinski narod "koji se hrabro bori za svoju budućnost".

"U listopadu 2020. imali smo čast upoznati predsjednika i prvu damu Ukrajine koji su podijelili s nama svoje nade i optimizam glede budućnosti svoje zemlje", napisali su William i Kate na Twitteru te dodali:

"A danas stojimo uz ukrajinskog predsjednika i njegov narod dok se hrabro bore za tu budućnost".

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C