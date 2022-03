Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea plesali su s lokalnim stanovništvom i kušali čokoladu na farmi kakaa dok su istraživali Belize.

Kate i William dosad su pokazali kako se vole opustiti i isprobati razne novitete prilikom svojih službenih putovanja pokrajinama koje spadaju pod vlast kraljice Elizabete.

Tako je bilo i protekli vikend na drugom danu njihova putovanja povodom proslave Platinastog jubileja Elizabete II. - događaja kojim se obilježava 70. godišnjica njezina dolaska na vlast.

"Uvijali su kukove kao da nitko drugi ne postoji" rekla je Laura Cacho, lokalna organizatorica festivala koja je plesala s Williamom.

TRH The Duke and Duchess of Cambridge met with conservationists on the beach of Hopkins village in southern Belize to learn more about our leadership in marine conservation 🌎🌊 and our rich marine environment and biodiversity. 🇧🇿🇬🇧 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/fN5JKK62Ii