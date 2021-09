Princ Philip bio je blizak prijatelj s mnogo dama, a s nekima od njih razgovarao je kraljevski biograf koji će o svemu pisati u svojoj novoj knjizi.

Britanski princ Philip imao je široki krug bliskih prijateljica s kojima se redovito družio, barem tako tvrdi kraljevski biograf Robert Jobson koji je o svemu ispričao u novoj knjizi "Prince Philip's Century: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh".

Jedna od spomenutih prijateljica princa Philipa rekla je piscu da su svojedobno bili toliko bliski, da je javnost smatrala i kako spavaju zajedno. Njezino ime biograf nije otkrio, no britanski mediji odmah su to povezali s Penelope Knatchbull. Penny je 30 godina mlađa od Philipa, a o njoj će se posebno pričati nakon što bude prikazana nova sezona serije "Kruna", gdje će ju utjeloviti glumica Natascha McElhone.

Za potrebe nove knjige, Robert je razgovarao s brojnim prijateljicama pokojnog princa, a u nedavnom intervjuu komentirao je i Penny Knatchbull. "Kraljica je odavno prihvatila prijateljstvo svog supruga s Penny, što dokazuje i koliko je bila zrela. Čak ju je pozvala i na sprovod svog supruga, što dokazuje i da je poštovala njihovo prijateljstvo", rekao je biograf.

Penny je bliska i s kraljicom, no o tome se nije posebno pričalo u medijima. S čelnicom britanske monarhije upoznao ju je upravo Philip i to još 1975. godine. Iako se godinama nagađalo da je Philip varao kraljicu s nekim svojim prijateljicama, ne postoje dokazi da joj je bio nevjeran.

"Jeste li ikada promislili da proteklih 40 godina nisam bio nigdje bez pratnje zaštitara? Pa mi recite da se to ne bi saznalo", rekao je u jednom intervjuu princ Philip.