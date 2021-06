Princ Charles je sudjelovao u humanitarnoj biciklističkoj manifestaciji "Pala na kotačima" i priznao da godinama nije vozio bicikl.

Princ Charles (72) na neobičan način je obilježio rođendan svog pokojnog oca, princa Philipa koji je preminuo 9. travnja i osvojio je simpatije javnosti.

Naime, on je sudjelovao u humanitarnoj biciklističkoj manifestaciji "Palača na kotačima" i odlično se zabavljao dok je vozio bicikl s reprezentativcima Britanske azijske zaklade.

"Nisam još savladao brzine", rekao je Charles smješkajući se. Priznao je da godinama nije vozio bicikl.

Princ je nosio svoju uobičajenu odjeću, odijelo i cipele, no to mu nije smetalo. Charles se osvrnuo i na odjeću biciklista oko njega te je objasnio da je to dobar pokazatelj zašto on ne nosi likru.

"Noćna je mora odjenuti se u to", istaknuo je princ. Charles se ranije tog dana prisjetio svog pokojnog oca na Twitteru i podijelio njegovu fotografiju.

Remembering The Duke of Edinburgh, on what would have been his 100th birthday. pic.twitter.com/ksOjTQCapB — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 10, 2021

Inače, britanski mediji su otkrili da je kraljica Elizabeta na rođendan svog pokojnog muža, princa Philipa, koji bi 10. lipnja navršio 100 godina, posadila ružičastu ružu koja je dobila ime po njemu. Cvijet joj je prošlog tjedna darovalo Kraljevsko hortikulturno društvo i istaknulo da da odaje počast svim velikim stvarima koje je vojvoda od Edinburgha učinio tijekom svog života i podsjetit će ostatle na to.

Kraljica ju je zasadila u vrtu kod dvorca Windsor gdje boravi.