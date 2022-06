Princ Harry i Meghan Markle očekuju se na ceremoniji Trooping the Color, koju će britanska vojska izvesti u čast kraljice Elizabete.

Princ Harry i Meghan Markle družit će se sa starijim članovima britanske kraljevske obitelji prvi put nakon više od dvije godine na ceremoniji Trooping the Color, koju će izvesti pukovnije britanske vojske u čast kraljice Elizabete i 70. godišnjice njezine vladavine.

Njihovo pojavljivanje iščekuje se s velikim nestrpljenjem, a Britanci se nadaju da će to biti pravo obiteljsko okupljanje i da će im pokazati trogodišnjeg sina Archieja i Lilibet, koja će za dva dana proslaviti prvi rođendan, a koju će kraljica ovih dana prvi put u životu imati priliku i vidjeti.

Osim njihova upoznavanja, očekuje se da će djeca vjerojatno konačno upoznati i svoje male rođake princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Meghan i Harry stigli su s Archiejem i Lilibet u Veliku Britaniju prvi put svi zajedno nakon što su se prije dvije godine odrekli svojih kraljevskih dužnosti i preselili se u Kaliforniju. Kraljica je po unuka i njegovu obitelj poslala automobil, koji ih je nakon što je njihov privatni avion sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Kalifornije odvezao u Frogmore Cottage, u kojem će boraviti, a u kojem su nekada živjeli.

Harryjev dolazak dogodio se samo nekoliko tjedana nakon što je tvrdio da je to preopasno jer neće dobiti svu moguću zaštitu, no dobio je čvrsto obećanje da će on, Meghan i djeca biti dobro zaštićeni čim slete u Veliku Britaniju, i to unatoč njegovu sporu s tamošnjim Ministarstvom unutarnjih poslova oko policijske zaštite.

Prema pisanju britanskih medija, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa putuju bez puno osoblja, s tek nekoliko članova sigurnosnog tima, dok su odlučili da njihovi najpouzdaniji zaposlenici ostanu kod kuće u Kaliforniji.

