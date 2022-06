Princ Harry i Meghan Markle prisustvovat će platinastom jubileju kraljice Elizabete. Već su stigli u Veliku Britaniju, a sada su otkriveni detalji njihova posjeta i sigurnosti.

Meghan Markle i princ Harry stigli su sa sinom Archiejem i kćeri Lilibet u Veliku Britaniju, prvi put svi zajedno nakon što su se prije dvije godine odrekli svojih kraljevskih dužnosti i to kako bi proslavili platinasti jubilej kraljice Elizabete.

Ona je po unuka i njegovu obitelj poslala automobil, nakon što je njihov privatni avion sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Kalifornije i odvezao ih u Frogmore Cottage gdje će boraviti i gdje su nekada živjeli.

Harryjev dolazak dogodio se samo nekoliko tjedana nakon što je tvrdio da je to preopasno jer neće dobiti svu moguću zaštitu, no dobio je čvrsto obećanje da će on, Meghan i djeca biti dobro zaštićeni od prvog trenutka nakon što slete u Veliku Britaniju i to unatoč njegovom sporu s tamošnjim Ministarstvom unutarnjih poslova oko policijske zaštite.

Prema pisanju britanskih medija vojvoda i vojvotkinja od Sussexa putuju bez puno osoblja, s tek nekoliko članova sigurnosnog tima, dok su odlučili da njihovi najpouzdaniji zaposlenici ostanu kod kuće u Kaliforniji.

Obitelj će boraviti u svojoj kući u Windsoru Frogmore Cottage, a bit će to tek drugi put da se Meghan vratila u Veliku Britaniju nakon što su se ona i Harry odrekli svojih kraljevskih položaja 2020. godine i preselili se u Kaliforniju.

Inače, Harry je pokrenuo postupak protiv britanskog Ministarstva unutarnjih poslova jer mu je oduzeta stalna policijska zaštita nakon što se odrekao povlastica kraljevskog života. No unatoč tome imat će oko sebe naoružane policajce na službenim kraljevskim događajima kao i njihovu zaštitu dok će boraviti u Frogmore Cottageu. Međutim, to mu neće niti osigurano dok će sudjelovati na privatnim događanjima kao što su druženja s prijateljima u restoranima i pubovima ili pak odlazak u trgovine.

Odvjetnici koji predstavljaju ministarstvo poručili su Harryju da je sasvim nevažno to što im je ponudio da sam plati zaštitu, a također su mu obećali da će ga natjerati da plati dodatne pravne troškove uzrokovane slučajem koji se vodi na Visokom sudu, izvjestio je bio Daily Mail.

U međuvremenu, Harryjev pravni tim tvrdi da bi se se on želio vratiti u Veliku Britaniju kako bi vidio obitelj i prijatelje jer to je i uvijek će biti njegov dom te da želi dovesti svoju djecu Archieja i Lilibet te suprugu Meghan Markle, ali ne može jer se ne osjeća sigurno. Vojvoda stoga tuži Ministarstvo unutarnjih poslove zbog odluke da mu se ne dopušta da plaća policijsku zaštitu za sebe i svoju obitelj dok je u Velikoj Britaniji. Tvrdi i da njegov tim privatne zaštite u SAD-u nema odgovarajuću nadležnost u inozemstvu niti pristup Britanskoj obavještajnoj službi što je potrebno za sigurnost.

Harry i Meghan trenutačno žive u Sjedinjenim Državama sa svojom djecom Archiejem i Lilibet, kamo su otišli nakon što su se odrekli svojih kraljevskih dužnosti. Par je tada izgubio i policijsku zaštitu koju financiraju britanski porezni obveznici.

Kasnije su bili prisiljeni otkriti da su angažirali privatne sigurnosne službe koje sami financiraju, nakon što je tadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump rekao da njegova zemlja neće platiti njihovu zaštitu.

Na Kraljevskom sudu u Londonu održano je prvo ročište u slučaju koje bi Harryja ukupno moglo koštati i do 400 tisuća funti, a kojem nije osobno nije prisustvovao.

