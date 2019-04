DJ Avicii u trenutku smrti imao je 28 godina, a često je otvoreno pričao o borbi s depresijom i ovisnošću.

Krajem travnja 2018. godine svijet je šokirala vijest o smrti tada 28-godišnjeg glazbenika.

Radilo se o jednom od najpoznatijih i najplaćenijih svjetskih DJ-a, mladom Šveđaninu Aviciiju, pravim imenom Tim Bergling.

DJ je presudio sam sebi u svom domu u Omanu, a tome su prethodile i godine depresije, ali i problemi s alkoholizmom o kojima je povučeni glazbenik otvoreno pričao u intervjuima.

"Konstano putujem, život mi se svodi na kovčeg, dođete na to neko mjesto, svuda oko vas je besplatan alkohol, na neki način je čudno ako ne pijete. Bio sam toliko nervozan. Pijenje alkohola prešlo mi je u naviku jer se s vremenom počnete oslanjati na onu hrabrost i samopouzdanje koje dobijete od njega, a onda ubrzo postanete ovisni. Vjerojatno pijem više nego što bih trebao, ali imam pravilo – nikad ne pijem dva dana zaredom", otkrio je časopisu GQ 2013. godine.

Priznao je i kako zbog užurbanog načina života doslovno živi od brze hrane, energetskih pića i cigareta, a onda je odlučio povući se u mirovinu, zbog čega su njegovi obožavatelji, ali i obitelj i prijatelji mislili kako je napokon pronašao svoj mir.

"Moj život je jedno ludo putovanje. Počeo sam nastupati kad sam imao 16, a već s 18 sam krenuo na turneje. Od tada sam 100 posto u pokretu. Kad se s vremena na vrijeme osvrnem na svoj život zapitam se 'wow, jesam li ja to učinio?' Počeci karijere najbolje su razdoblje mog života. Jest da sam prošao kroz puno tjeskobe i stresa, ali vrijedilo je", izjavio je Avicii nakon toga pa nitko nije niti pomišljao na ovako tužni životni scenarij.

Ipak, on se dogodio, a godinu dana kasnije, svjetlo dana ugledat će njegov posthumni album "TIM". To je prošlog petka potvrdila njegova glasnogovornica Ebba Lindqvist, kao i to da album izlazi 6. lipnja. Singl "SOS" sa spomenutog albuma bit će objavljen za nekoliko dana, 10. travnja.

Sva zarada od albuma bit će donirana zakladi Tim Bergling koja se bori protiv samoubojstava i psihičkih bolesti.

NE USTRUČAVAJTE SE POTRAŽITI POMOĆ

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danm od 9-20h.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA je udruga koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr