Samanthi Markle je 2008. godine dijagnosticirana multipla skleroza i od tada je u invalidskim kolicima, a njezina polusestra Meghan lagala je kako ne zna za to.

Polusestra Meghan Markle, 56-godišnja Samantha, s kojom je vojvotkinja u lošim odnosima, godinama boluje od multiple skleroze.

Bolest joj je dijagnosticirana 2008. godine i od tada je u invalidskim kolcima, a da živi s invaliditetom potvrdila je i u svojim memoarima "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1", piše Hello!.

Radi se o neurološkoj bolesti, što znači da pogađa središnji živčani sustav, odnosno mozak i leđnu moždinu. Za multiplu sklerozu još nema lijeka, ali se simptomi mogu ublažiti lijekovima i psihoterapijom.

Tipični simptomi su umor, otežano kretanje, problemi s vidom, problemi s kontroliranjem mjehura, otupljenost i li trnci u različitim dijelovima tijela, ukočenost mišića i grčeve, probleme s ravnotežom i koordinacijom te otežano razmišljanje, učenje i pamćenje. Simptomi variraju od osobe do osobe i nekad mogu biti blagi, ali moguća je i potpuna paraliza.

Multipla skleroza je autoimuna bolest, što znači da se javlja kada je imunološki sustav napadnut, a može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Samanthi je dijagnosticirana u ranim četrdesetima.

Inače, Meghan je u intervjuu s Oprah Winfrey u ožujku ove godine rekla da svoju polusestru nije vidjela gotovo dvadeset godina i da se više ne poznaju, što bi značilo i da nije znala za njezinu bolest. Međutim, Samantha je to opovrgnula i Meghan je uhvaćena u laži.

"Ne znam kako može reći da ju ne poznajem i da je bila jedino dijete. Imamo fotografije snimane tijekom cijelog života. Pa kako me onda ne poznaje", izjavila je Samantha u video javljanju za Inside Edition i pritom pokazala svoje i Meghanine fotografije, od kojih je posljednja snimljena 2008. godine i na kojoj Samantha već sjedi u invalidskim kolicima.

Meghan je Samanthu otpužila i da je promijenila svoje prezime iz Grant u Markle nakon što je ona počela izlaziti s princem Harryjem, kako bi to pokušala iskoristiti u svoju korist.

"Preimenovala se u Markle kada smo Harry i ja počeli biti zajedno. Stoga, mislim da to dovoljno govori", izjavila je Meghan na Oprino pitanje o Samantjinoj knjizi "The Diary of Princess Pushy's Sister".

Samantha je dokazala da ni to nije istina.

"Bila sam Markle prije nje i čudno mi je što govori da sam prezime promijenila kada je upoznala Harryja. Markle je uvijek bilo moje ime", izjavila je i potom kao dokaz pokazala dokument s promjenom imena koji datira iz prosinca 1997. godine i svoju fakultetsku diplomu na kojoj piše ime Samantha M. Markle.