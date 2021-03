Samantha Markle javila se nakon intervju Meghan Markle i princa Harryja s Oprom Winfrey. Polusestru optužuje za laži, a svemu tome prilaže i materijalen dokaze da ova govori neistinu.

Polusestra Meghan Markle, 56-godišnja Samantha Markle s kojom inače nije u dobrim odnosima, obrušila se na nju nakon bombastičnog intervja s Oprom Winfrey i tvrdi da je u cijelom razgovoru istina totalno ignorirana i izostavljena, a tome prilaže fotografije i dokumente kao dokaz koje možete pogledati ovdje.

Samantha je priznala i da ne gaji baš nikakve simpatije prema Meghan, koja je između ostalog u intervjuu priznala da se borila sa samoubilačkim mislima, a njezina polusestra ju optužuje da svoju depresiju iskoristila kao izgovor da tretira ljude poput smeća.

Meghan je u novoobjavljenim snimkama intervjua Oprah rekla da je odgojena kao jedino dijete u svojoj obitelji i da je Samantha uopće ne poznaje, ali ona tvrdi kako je to daleko od prave istine.

"Ne znam kako može reći da ju ne poznajem i da je bila jedino dijete. Imamo fotografije snimane tijekom cijelog života. Pa kako me onda ne poznaje", izjavila je Samantha u video javljanju za Inside Edition i pritom pokazala svoje i Meghanine fotografije, od kojih je posljednja snimljena 2008. godine.

Naime, Oprah je pitala Meghan za Samanthinu knjigu koju je objavila "The Diary of Princess Pushy's Sister", što misli o njoj na što joj je Meghan odgovorila da je Samantha ne poznaje i da ju nije vidjela gotovo dvadeset godina. Međutim, Samantha je to opovrgnula i pokazala njihove zajedničke fotografije kao dokaz da Meghan ne govori istinu. Meghan pak tvrdi da je Samantha promijenila svoje prezime u Markle tek nakon što je ona počela izlaziti s princem Harryjem, kako bi to pokušala iskoristiti u svoju korist.

"Preminovala se u Markle kada smo Harry i ja počeli biti zajedno. Stoga, mislim da to dovoljno govori", izjavila je Meghan.

No, Samantha inzistira da to nije istina.

"Bila sam Markle prije nje i čudno mi je što govori da sam prezime promijenila kada je upoznala Harryja. Markle je uvijek bilo moje ime", izjavila je i potom kao dokaz pokazala dokument s promjenom imena koji datira iz prosinca 1997. godine i svoju fakultetsku diplomu na kojoj piše ime Samantha M. Markle.