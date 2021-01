20-godišnja polaznica škole glume koju vodi Miroslav Mika Aleksić ispričala je za Blic potresnu priču koja je započela nakon što je proslavila 18. rođendan.

Glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić šokirale su ispovijestima o tome kroz što su prolazile u privatnoj školi glume kod Miroslava Mike Aleksića (68), a o zlostavljanju koje je doživjela sada je progovorila i 20-godišnja polaznica.

"Silovao me je gotovo svakog utorka i to je trajalo sedam mjeseci. Poslije satova sam povraćala, izgubila na kilaži, osušila sam se. Ni dan-danas nisam vratila normalnu kilažu", ispričala je za Blic pod uvjetom da ostane anonimna.

Ona je jedna od žrtava koje su prijavile Aleksića i saslušana je u tužilaštvu, a u glumačku školu išla je devet godina. Opisala je što joj se događalo tijekom tog razdoblja, posebno u onom najgorem koje je trajalo sedam mjeseci. Polaznica glume godinama je doživljavala Aleksićevo psihičko maltretiranje i odvratne uvrede te je to kulminiralo silovanjima.

"Počelo je dva tjedna nakon mog 18. rođendana. Kao da je pričekao da budem punoljetna, iako su druge djevojke bile i mlađe kada ih je napastovao. Kada je sve to počelo, povraćala sam, smršavjela sam 11 kilograma. Osušila sam se. Nisam povraćala samo poslije satova glume, događalo se to i tijekom dana. Svaki bih obrok povratila", rekla je za Blic.

Raskinula je vezu dok se to događalo jer je njezin dečko primijetio da je drukčija. Promjenu su primijetile i njezine prijatelje, a ona se povukla u sebe te prestala izlaziti i družiti se te se na kraju izolirala od ljudi u srednjoj školi.

"Kada me je prvi put odveo u ured, dva tjedna nakon moje punoljetnosti, sjećam se da je cijeli sat pričao o ženskom samopouzdanju i fatalnim ženama. Pričao je kako žensko samopouzdanje ne postoji, kako može da ga odnese vjetar, da pukneš prstima i žena padne. Sve vrijeme gledao me je u oči. Imala sam u tom trenutku nula samopouzdanja zbog njega, ali nisam tada toga ni bila svjesna. Gledala sam ga s divljenjem! Mislila kako on sve zna i kako sve vidi! Procijenio je i on to i odveo me u ured, gdje mi je rekao da ćemo raditi na mom samopouzdanju i da će on meni pomoći. On je veoma inteligentna osoba, prepametan čovjek koji je pripremio savršen zločin", ispričala je.

Bila je svjesna toga da joj se događa nešto loše, osjećala se užasno zbog toga i neprestano je plakala.

"Kada bi se to dogodilo, ja sam se tuširala 10 puta. Bez pretjerivanja, 10 puta. Uđem u kadu, istuširam se, izađem, pa se vratim u kadu jer moram to da sperem sa sebe. Znala sam da nije normalno da me dira neko od 66-67 godina, bilo mi je odvratno, ali i dalje nisam sumnjala da ima bilo kakve namjere koje nisu pedagoške i za moje dobro. To je taj bolesni strah da ti njega nikako ne smiješ razočarati! Vraćala sam se na te satove jer sam se plašila da on ne pomisli da zbog toga nisam došla. To je do te mjere išlo", rekla je polaznica.

Rekla je da su se silovanja ponavljala svakog utorka, no znalo se dogoditi da Aleksić propusti jedan ili dva, pa bi povjerovala da će sve to prestati. "A onda te opet pozove u ured. Sjećam se tog bolesnog straha svaki put pred odlazak u tu prostoriju. Bila sam šef grupe, stajala sam u sredini i na kraju sata izgovarala molitvu 'Očenaš'. Sve vrijeme sam čekala hoće li mi prići da mi kaže da ostanem, noge su mi se tresle", ispričala je. Silovanja su prestala kada je završila škola glume.

Iako ga nije vidjela gotovo dvije godine, i dan-danas osjeća njegov miris i ponekad joj se on priviđa na ulici. Ističe da joj je cilj da Aleksić ne siluje više nijednu djevojku i pozvala je sve žrtve da prijave što su prošle.

"Ovo je poziv svima koji trpe bilo koji vid šikaniranja i maltretiranja da kažu NE! Da prijave! Uvijek će biti netko tko će vas razumjeti i pomoći. Zato se svatko treba javiti, Meni je drago što smo stali na put svemu, mislila sam da će trajati vječno", zaključila je.

Biljana Mašić, supruga Miroslava Mike Aleksića, koji je trenutačno u pritvoru zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, obavijestila je roditelje polaznika škole da škola glume "Stvar srca" neće raditi do daljnjeg.

Inače, nakon što je Aleksića policiji prijavila Milena Radulović, Iva Ilinčić i još nekoliko djevojaka, bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović pokrenule su Facebook stranicu "Nisam tražila".

Na toj stranici glumice, ali i žene svih dobi iz cijele regije anonimno otkrivaju kroz kakva su seksualna zlostavljanja prošla, a ima i ispovijesti Hrvatica.