Nako što je glumica Milena Radulović javno podijelila da je bila zlostavljana, i hrvatske glumice digle su svoj glas. Svoja traumatična iskustva anonimno su podijelile na stranici "Nisam tražila", koju su pokrenule bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović za cijelu regiju.

Prije nekoliko dana javnost je šokirala ispovijest Milene Radulović (25) da ju je seksualno zlostavljao redatelj Miroslav Mika Aleksić (68), koji vodi prestižnu privatnu školu glume u Beogradu.

Milena i nekoliko djevojaka, među kojima ima i maloljetnica, prijavile su policiji da ih je učitelj glume Aleksić seksualno uznemiravao ili silovao.

Nakon toga su, kako piše Jutarnji list, bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović pokrenule Facebook stranicu "Nisam tražila".

Na toj stranici glumice iz cijele regije anonimno otkrivaju kroz kakva su seksualna zlostavljanja prošla, a ima ispovijesti i Hrvatica.

"Na našu Akademiju došao je novi profesor glume. Očito zaposlen u političkoj smjeni više profesora. Rečeno nam je da će nam biti profesor glume. Na stranu njegove očajne glume i karijere, ipak smo se ugodno iznenadili što je donio neke svježe i zanimljive vježbe. Jedan dan dobila sam fibru pa sam propustila predavanje gdje su istraživali trans. Ne znam na što je to ličilo kolektivno, ali ljudi su bili podijeljenih mišljenja o tome je li vježba prešla granicu dobrog ukusa. Dotični profesor kasnije je od mene tražio da 'nadoknadim taj sat', naravno sama s njim u prostoriji za rad. Kad sam stigla, tražio je od mene da legnem na pod i izvijam se kao da doživljavam orgazam. Rekao mi je da se pokrijem nekom tkaninom koja je stajala sa strane da mi bude manje neugodno, a ako ne mogu odmah ući u to osjećanje, da se slobodno 'pomazim', on ionako neće vidjeti jer sam pokrivena. Ležala sam ispod te tkanine i mislila si o tome kako da se izvučem iz ove situacije. Ustala sam bez riječi, došla do njega, zagrlila ga (to ga je potpuno zbunilo), i izašla iz prostorije. Nikad više nisam se pojavila na njegovu satu, a ispit sam napravila sama s nekoliko kolega. Dotični profesor vidio je samo generalnu probu mog ispita i nikad mi nije zamjerio nedolaske. Možda zato što je znao da sam lajava i da sam SVIMA rekla što je tražio od mene. Jednostavno me izbjegavao i dao mi dvojku. Neostvareni debeli umjetnik koji ima jednu monodramu u životu kasnije je maltretirao i druge glumice, no svaka je na svoj način izlazila na kraj s njime. Najgore od svega mi je kad čujem muške kolege, koje poštujem, kako govore da je on car, jeben lik. Mislim da dan-danas predaje", napisala je jedna.

"Jedan hrvatski filmski redatelj govorio mi je u kafiću za šankom gnjusne stvari poput: 'A kako bi bilo da sad ti meni popušiš?' ili 'Hajde da se kresnemo u WC-u', nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru. Nakon što sam mu rekla da je dosadan, odvratan i da me ne zanima, dao si je za pravo da me slijedi van kada sam otišla udahnuti zraka. I na ulazu u kafić pribio se na mene i bukvalno mi uvalio jezik u usta, nakon čega sam bila prisiljena odgurnuti ga od sebe. Glumica sam i zbog ovakvih ljudi i događaja sve više mi se gadi moj posao", otkrila je domaća glumica.

"Glumica sam već dugo. Mnogi su muškarci o mene 'brisali ruke' početkom moje karijere: ruka oko ramena, tapšanja po leđima, pozivi na piće, štipkanja, prostote, nabijanje kompleksa manje vrijednosti, vrijeđanja i fizičke grubosti na sceni... No ono čega se posebno užasavam su uspomene na mog razrednika u osnovnoj školi. Početkom 5. razreda imala sam 10 (!!!) godina i vrlo brzo me počeo pozivati u kabinet i gurati mi ruku među noge. Iako sam bila super odlična učenica, uspio me uvjeriti da sam za njegov predmet totalna truba, tako da mi je morao, navodno, 'poklanjati' ocjene iz testova, a ja sam to plaćala dopuštajući mu da mi zavlači ruku pod suknjicu. To je trajalo do kraja 8. razreda. Nikad to nikome nisam rekla. Kasnije je poginuo u saobraćajki", još je jedno svjedočanstvo.

"Redatelj mi je otvoreno rekao da ću dobiti ulogu, ali samo ako ja isto tako učinim nešto lijepo za njega. Dok je to govorio, stavio mi je ruku na bedro, a kad sam je sklonila i otvoreno rekla da ne mislim spavati s njim za ulogu, rekao je da sam si upravo zabetonirala karijeru u cijeloj regiji", napisala je jedna Hrvatica.

"Prije desetak godina kada sam se vratila s magostarskog studiju u Europi dobila sam super angažman. Odlična uloga,...

“Kad sam imala 14 godina, igrala sam manju ulogu u predstavi u matičnom kazalištu svog oca. Sve stariji glumci i glumice, i ja, skoro djevojčica. Na dan premijere, točnije sat vremena prije premijere, glavni glumac (oko 60 godina, igra uglavnom u dječjim predstavama), inače vrlo cijenjen među publikom, prišao mi je u garderobi dok sam se presvlačila. Garderobe su tada bile odijeljene samo zavjesama, ja sam bila u donjem rublju, navlačila sam hulahopke, sjedila sam na sjedalici. On me počeo dirati po ramenima, bilo mi je neugodno i stisnula sam se, onda je kao ovlaš prešao preko mojih grudi dok mu nije ruka završila u mojim gaćicama. Odgurnula sam ga nogom na što je on odgovorio: 'Ne daš se, je li?' Brzo sam navukla haljinu i otrčala u šminkeraj, gdje sam čekajući svoj red samo buljila u sebe u ogledalu, dok me jedna glumica nije pitala jesam dobro. U tom trenutku sam se raspala i počela panično plakati. Ljudi su to protumačili kao tremu, jedino sam toj glumici htjela reći što se dogodilo, ona mi je na to rekla da je on vjerojatno mislio da sam ja sad kao dio ansambla, a tamo se svi međusobno tako pipkaju, pa je valjda mislio da može i mene. Time me vjerojatno pokušala utješiti. Odigrala sam predstavu kao da se ništa nije dogodilo, gledala ga u oči na sceni, ponosna na sebe što sam tako izdržljiva. Nakon premijere sam se napila pa sam nekom starijem muškarcu, suprugu jedne od glumica, ispričala što mi se dogodilo (ne znam zašto sam njemu to išla govoriti, valjda sam tražila podršku i zaštitu od nekoga tko je isto stariji muškarac). On mi je rekao da bi mi i on rado stavio ruku u gaćice, ali se suzdržava. Tek dvije godine kasnije rekla sam svojim roditeljima što se dogodilo, i to u afektu u nekoj svađi, možda bih rekla i ranije, ali sam htjela zaštiti svog oca od toga. Taj čovjek, koliko ja znam, nije sankcioniran na svom radnom mjestu, nastavio je igrati u dječjim predstavama. Kasnije smo obnavljali ovu predstavu i tužno je što sam ja zapravo cijelo vrijeme htjela njegovu pažnju i očito razvila neki blagi stockholmski sindrom, sjela sam s njim u kafić i on mi je dao sto kuna?! Bezuspješno sam ih pokušala odbiti, pa mi je tih sto kuna gorjelo u džepu sve dok ih nisam dala nekome. Ne sjećam se više, mami ili prijateljima. Također, taj me čovjek zna otkad sam se rodila. Mislim da je to sve skupa dosta utjecalo na moje nepoštovanje prema samoj sebi kroz seksualno sazrijevanje. Uvijek sam pričala o tome i mislim da me to održalo relativno stabilnom, s vremenom sam naučila poštovati sebe i sve manje dopuštam muškarcima da se odnose kao govna prema meni. Ali sam shvatila da mi s godinama samo raste agresija i imam sve crnje misli prema takvim ljudima", otkrila je naša glumica.

Pokretačice stranice "Nisam tražila" otkrile su da nisu očekivale toliko ispovijesti.

"Iako poznajemo žene čije smo ispovijesti objavile, i same nas je iznenadio broj ispovijesti koje smo dobile. Krenulo je kao spontana inicijativa jer su sve administratorice stranice bile potaknute činjenicom da se u sredini u kojoj živimo konstantno čudimo i osuđujemo nasilje koje se događa ženama u drugim sredinama, ali same nismo spremne govoriti o tome. Dakle, pravimo se da se to kod nas ne događa. Žene koje se bave javnim profesijama često se percipiraju kao privilegirane članice društva, a to u praksi izgleda puno drukčije. Shvatile smo da većina žena još nije spremna izaći iz anonimnosti kad je u pitanju rodno zasnovano nasilje, ali je jako važno da stvorimo prostor za razgovor i da skrenemo pozornost na to da se ono itekako događa i u našoj sredini", ispričale su za Jutarnji list.