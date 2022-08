Na društvenim se mrežama pojavila fotografija nove djevojke Gerarda Piquea Clare Chije Marti, iako su si dali truda da ih sve obrišu i uklone njezine profile.

Nakon što je procurila vijest da nogometaš Gerard Pique u tajnosti ljubi 23-godišnju studenticu Claru Chiju Marti i to već posljednjih nekoliko mjeseci, sada je konačno osvanula i njezina fotografija.

Clara je studentica odnosa s javnošću koja radi za Piqueovu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos, a navodno su se upoznali na poslovnim događanjima. Par se navodno zbližio i hodaju mjesecima, no pokušavaju to zadržati u tajnosti što je dulje moguće zbog Piqueova nedavnog prekida sa Shakirom.

"Gerard i Clara viđaju se mjesecima. Šutjeli su o svojoj vezi, ali svi oko njih znaju što se događa. Ljudi su mu pomagali zadržati romansu u tišini, izbrisali su Clarine profile na društvenim mrežama kako nitko ne bi mogo pronaći njezine fotografije. Samo zbog toga njegovi prijatelji misle da je on zapravo prilično ozbiljan u vezi s njom", izjavio je izvor blizak Clari za The Sun.

No, unatoč trudu i brisanju fotografija i profila s društvenih mreža sada su se na Twitteru pojavile Clarine fotografije, a lijepa studentica mnogima nalikuje upravo na Shakiru.

We have her picture but the sun doesn't 😂😂😂. @3gerardpique pic.twitter.com/89A4A16OJy