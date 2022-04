Paula Jeričević oglasila se prije povratka u show "Ples sa zvijezdama" u kojem pleše s Filipom Vidovićem, koji se prije dvije emisije ozbiljno ozlijedio.

Plesačica i mentorica showa "Ples sa zvijezdama" Paula Jeričević oglasila se na društvenim mrežama nakon što je prije dvije emisije njezin partner Filip Vidović ozlijedio nogu te otkrila kako se trenutačno osjećaju i mogu li im se navijači i gledatlji nadati u večerašnjem izdanju.

"Imam puno masnica, sve me boli, ali vjerojatno puno manje nego njega. Gledajte nas danas i podržite jer su ovo bolovi koje želimo osjećati neko vrijeme", napisala je Paula uz video s treninga koji je objavila.

"Pa slomit ćeš čovjeka do kraja", komentirao je jedan od njezinih pratitelja koje je objavljenim video do suza nasmijala.

Filip i Paula zbog njegove ozljede nisu nastupili u prošloj emisiji.

"Imao sam sreće jer se prošle nedjelje nije ispadalo. To je velika sreća u nesreći. Noga je bolje, polako napreduje, kud me noge nose to ćemo vidjeti. Plan je taj da prije svakog treninga imam terapiju, i da prije svakog treninga stavim bandažu obavezno'', izjavio je Filip uoči emisije za In magazin.

Ova glumačka zvijezda i njegova mentorica, kliknuli su ne samo na podiju, već i u prijateljstvu, a odlično se slažu, otkrivaju, i Filipova Nataša i Paulin Filip. I ne skrivaju koliko finale showa priželjkuju:

''Ne mogu to ni skrivati, jako bi voljela da dođemo do finala, ne samo zato što je onda to jako cool vikend, nego zbog njega, jako lijepo pleše, i sve što mu novo dajem, proživljava s jednakim veseljem i samo želim da odradi sve plesove'', zaključila je Paula.

