Zbog ozljede noge koju je zadobio tijekom nastupa, glumac Filip Vidović propustio je plesati prošle nedjelje. No sada je službeno – Filip se vraća u Ples sa zvijezdama. Uz mentoricu Paulu već je na treninzima. Ovi najpoznatiji zaručnici showa otkrili su nam što pripremaju, kako se slažu njihove bolje polovice te tko prvi staje pred oltar.

Zbog povrede noge tijekom nastupa, preskočio je prošlu emisiju. Kolege je bodrio u backstageu:

''Lijepo je bez pritiska nekakvog tamo biti, a onda je krenula emisija i onda mi je ipak bilo žao što ne plešem, ali evo ovaj vikend plešem. Vraćam se'', otkrio je Filip.

Bila je to neizvjesna večer. S povredom noge Filip je nastup ipak priveo kraju, a sve se potom događalo iza scene, a da nitko od gledatelja nije ništa posumnjao:

''Ja mislim da je potrebno ostati smiren, da vidiš što se desilo, da možeš kasnije odreagirati s panikama i nekim drugim stvarima'', priča Filip.

Koliko su povrede česte u Plesu?

''Česte su ali ne mogu reć da sam ja sad nešto proživjela tih povreda u životu, jesam nešto malo ali ništa zančajno tako da mi ej ovo prvi susret s ozbiljnijim zato mi ej i bio toliko šok.

No čak ni ozljeda ne može pokolebati Filipovu pozitivu.

''Imao sam sreće jer se sad prošle nedjelje nije ispadalo. To je velika sreća u nesreći. Noga je bolje, polako napreduje, kud me noge nose to ćemo vidjeti. Plan je taj da prije svakog treninga imam terapiju, i da prije svakog treninga stavim bandažu obavezno'', priča Filip.

Koliko će Paola prilagoditi koregorafiju baš zbog te noge?

''Pa iskreno plan nam je da ne prilagođavamo dok je sve ok, ukoliko je njemu teško ili ga boli naravno da neću biti zločesta, i da ću prilagoditi, ali za sad radimo sve po starom'', govori Paula.

Ovaj ples im je donio od prijetaljstva do slatkih briga uoči vjenčanja. Pred najpoznatijim zaručnicima showa, njihova su vjenčanja, a prva u bračne cipelice uskače Paula:

''Vjenčanje je točno pred finale – da, meni je vjenčanje u petak a finale je ako dođemo do finala, finale je u nedjelju, i to me jako veseli. Na sreću stavila sam u petak, pa taman imam subotu da se vratim u život'', otkriva Paula.

''Ja sam u žrvnju tek za nekih godinu dana, otprilike tako da lijepo ćemo vidjeti nju kak će to sve napraviti onda ću doć ja'', govori Filip.

Ova glumačka zvijezda i njegova mentorica, kliknuli su ne samo na podiju, već i u prijateljstvu, a odlično se slažu, otkrivaju, i Filipova Nataša i Paulin Filip. I ne skrivaju koliko finale showa priželjkuju:

''Ne mogu to ni skrivati, jako bi voljela da dođemo do finala, ne samo zato što je onda to jako cool vikend, nego zbog njega, jako lijepo pleše, i sve što mu novo dajem, proživljava s jednakim veseljem i samo želim da odradi sve plesove'', zaključila je Paula.

Ako želju dijelite s njima – tap tap, zvrc zvrc za ovaj par. Sigurni smo da već znate što vam je činiti!

