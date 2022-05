Zbog revolucionarnog stajlinga u prošloj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'', o Franki Batelić prethodnih su dana svi pisali, a naša pjevačica i članica žirija divna je i ove nedjelje.

Franka Batelić prošle je nedjelje u showu ''Ples sa zvijezdama'' zakoračila u modnu budućnost. Naime, tada je nosila revolucionaran stajling, kreaciju Future F koja je savršen primjer održive mode jer je nastala isključivo od reciklirane plastike.

A naša pjevačica i članica žirija divna je i ove nedjelje u neobičnoj zelenoj haljini.

Što se tiče prošlotjednog modnog odabira, riječ je bila o prvom 3D korzetu isprintanom u Hrvatskoj.

Iza ideje stoji stilistica Jasenka Tudor Bevanda, koja je glavna i odgovorna za svaki Frankin modni odabir na sceni:

''Vjerujem joj bezrezervno, stvarno da, već toliko godina surađujemo, poznaje me u dušu, zna točno što bi ja nosila, zna kako me uvjeriti da će nešto dobro izgledati. Stvarno je revolucionarno, radi se o 3D korzetu. Kad sam prvi put čula, odnosno kad mi je prvi put moja Jasenka spomenula tu ideju, prvi mi je bilo molim? Kako se to radi?'', rekla je Franka u ntervjuu za In magazin.

Korzet nazvan ''FUTURE F'' pravi je modni pogled u budućnost:

''Razmišljala sam da l' ćemo ići u neku retro varijantu ili što i onda sam, kak sam radila s Igorom na nekim drugim projektima nevezano uz modu, i pitala sam ga hej je možemo napraviti neki 3d komad za Franku. On to nije nikad radio ali ajmo probat'', ispričala je Jasenka.

Dizajn kombinezona bio je prepušten Kristini Burji jer Krie Design od svojih početaka ima naglašen ekološki pristup, priznat na europskoj i svjetskoj modnoj sceni.

