''Netko će otići u prošlost, ja sam u budućnosti i baš je fora'', najavila je Franka.

A Franka će doista zakoračiti u budućnost, i to modnu. Prvo je njezino tijelo skenirano zbog točnih dimenzija i oblika tijela, a potom je rađen dizajn i programsko modeliranje.

''Fora je kratko traje, jako je zanimljivo da se može izvesti na taj način jedan odjevni predmet, i još se podržava održivost materijal i mode'', objasnila je.

Sve ovo samo je bio početak prvog 3D korzeta isprintanog u Hrvatskoj. Iza ideje stoji stilistica Jasenka Tudor Bevanda, koja je glavna i odgovorna za svaki Frankin modni odabir na sceni:

''Vjerujem joj bezrezervno, stvarno da, već toliko godina surađujemo, poznaje me u dušu, zna točno što bi ja nosila, zna kako me uvjeriti da će nešto dobro izgledati. Stvarno je revolucionarno, radi se o 3D korzetu. Kad sam prvi put čula, odnosno kad mi je prvi put moja Jasenka spomenula tu ideju, prvi mi je bilo molim? Kako se to radi?'', priča Franka.

Korzet nazvan ''FUTURE F'' pravi je modni pogled u budućnost:

''Razmišljala sam da l' ćemo ići u neku retro varijantu ili što i onda sam, kak sam radila s Igorom na nekim drugim projektima nevezano uz modu, i pitala sam ga hej je možemo napraviti neki 3d komad za Franku. On to nije nikad radio ali ajmo probat'', priča Jasenka.

Naime, 3D print za potrebe modne industrije trenutačno se testira u cijelom svijetu, a prvi u Hrvatskoj zasjat će upravo na Franki.

''Prvi put smo radili nešto u modi, bilo je dosta komplicirano u početku, dosta je zahtjevan print, bilo ej dosta pokušaja, dosta testova. Nadam se da je ovo početak. Jako sam zadovoljan s projektom i super je ispalo'', objasnio je Igor Milanković.

A da bismo vidjeli ovo, svemu je prethodio dug proces:

''Krenuli smo prije nekih 3 mjeseca da bi bili sigurno da ćemo sve stići i prije tri mjeseca smo skenirali Frakino tijelo da bi dobili sve obline, i na tom 3D scanu smo radili dizajn samog korzeta. Printalo se približno 3 dana i potrošeno je oko 700 metara materijala tog 5g materijala'', priča Igor.

Dizajn kombinezona prepušten je Kristini Burji jer Krie Design od svojih početaka ima naglašen ekološki pristup, priznat na europskoj i svjetskoj modnoj sceni.

''Pamuk nije najbolji za naš eko sustav, dok tkanina od koje smo danas izradili kombinezon za Franku je iz recikliranih pet boca, što je velika stvar u otklanjanju otpada pogotovo jer znamo da se sve reciklirane ambalaže ne mogu iskoristiti za novu ambalažu prehrambene proizvode a za tkaninu mogu'', govori Kristina Burja.

Važno je reći i da se ovaj korzet također može vratiti u izvorni oblik i od njega printati nešto novo. Kako bi se upotpunio Frankin styling, izrađuje se i 3D nakita. A je li uspio?

