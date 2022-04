Franka Batelić je u sedmoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" donijela pravu malu revoluciju i ispisala povijest hrvatske mode.

Franka Batelić je u prethodnoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' privukla pažnju blagdanskim modnim izdanjem, ali i frizurom koju ne nosi često, a ovog je puta u studio donijela pravu malu revoluciju.

Nakon blještave haljine, Franka je uskočila u 3D korzet dizajniran posebno za nju i to po prvi put u Hrvatskoj, a dodatnu je pozornost privukla i 3D nakitom kojim je upotpunila stajling.

"Fora je, kratko traje, jako je zanimljivo da se može izvesti na taj način jedan odjevni predmet, i još se podržava održivost materijal i mode'', izjavila je uoči sedme emisije za In Magazin.

Iza ideje stoji stilistica Jasenka Tudor Bevanda, koja je glavna i odgovorna za svaki Frankin modni odabir na sceni:

''Vjerujem joj bezrezervno, stvarno da, već toliko godina surađujemo, poznaje me u dušu, zna točno što bi ja nosila, zna kako me uvjeriti da će nešto dobro izgledati. Stvarno je revolucionarno, radi se o 3D korzetu. Kad sam prvi put čula, odnosno kad mi je prvi put moja Jasenka spomenula tu ideju, prvi mi je bilo molim? Kako se to radi?'', rekla je Franka u intervjuu.

Korzet nazvan ''FUTURE F'' pravi je modni pogled u budućnost:

''Razmišljala sam da l' ćemo ići u neku retro varijantu ili što i onda sam, kak sam radila s Igorom na nekim drugim projektima nevezano uz modu, i pitala sam ga hej je možemo napraviti neki 3d komad za Franku. On to nije nikad radio ali ajmo probat'', ispričala je Jasenka.

Dizajn kombinezona prepušten je Kristini Burji jer Krie Design od svojih početaka ima naglašen ekološki pristup, priznat na europskoj i svjetskoj modnoj sceni.

''Pamuk nije najbolji za naš eko sustav, dok tkanina od koje smo danas izradili kombinezon za Franku je iz recikliranih pet boca, što je velika stvar u otklanjanju otpada pogotovo jer znamo da se sve reciklirane ambalaže ne mogu iskoristiti za novu ambalažu prehrambene proizvode a za tkaninu mogu'', govori Kristina Burja.

Franka iz emisije u emisiju osvaja svojim izdanjima dostojnima holivudskih crvenih tepiha, a njezini obožavatelji jedva čekaju vidjeti što im je sve pripremila do kraja showa.

Je li ovo jedno od najboljih izdanja Maje Šuput? Originalni dekolte i frizura koja joj zbilja stoji odlično! +33