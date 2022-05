Maja Šuput objavila je na Instagramu fotografiju s Igorom Mešinom pa zaradila tisuće lajkova i komentara na račun izgleda.

Maja Šuput i Igor Mešin zablistali su u osmoj emisiji hit-showa "Ples sa zvijezdama" u svojim voditeljskim ulogama, a da to bude tako pobrinuo se modni stilist Marko Grubnić koji ih je besprijekorno dotjerao.

Maja je njihove fotografije objavila na svom profilu na Instagramu, za koje su u kratkom roku dobili niz komplimenata, a svima se svidio novi detalj na Igor, dioptrijske naočale s kakvima ga dosad nismo imali prilike vidjeti.

"Nakon toliko godina ja sam njemu prva, on meni drugi, ali tko broji??? Bitno da smo kao par baš top", napisala je Maja uz objavu.

"Sjajna slika, veoma elegantni", "Baš ste medeni", "Odlično", "Igor se pomladio od prve epizode", "Top ste, daaa", "Odlična kombinacija, odlično ti stoji", "Baš neobično, jako lijepo", dio je komentara koje su dobili.

Maja se u osmoj emisiji pojavila u plavom kombinezonu gdje je u oči upadao dekolte, s prorezima na trbuhu, a donji dio posebno je bio zanimljiv.

Pjevačica ne skriva koliko je oduševljena suradnjom sa svojim prijateljem Grubnićem na ovakvim projektima, a jednom mu je prilikom posvetila i posebnu objavu na društvenim mrežama.

'Nikada ne pitam što ću imati u nedjelju na sebi. Nikada se ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić'', napisala je za njega tada, a čini se da je njegov talent osvojio i Mešina.

