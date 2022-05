Marko Grubnić zaslužan je za novi imidž Igora Mešina u showu "Ples sa zvijezdama", a sada su pozirali i za zajedničku fotografiju.

Svi već znaju da je stilist Marko Grubnić zaslužan za genijalna izdanja Maje Šuput u showu "Ples sa zvijezdama", no manje je poznato da zbog njega i Igor Mešin izgleda bolje nego ikad.

Grubniću i Mešinu ovo je prva zajednička suradnja, a oduševljenje je obostrano.

"Marko i ja prvi put surađujemo i prezadovoljan sam. Izvukao me malo iz onih klasičnih odijela i jako se dobro osjećam u onome što nosim, a to mi je najbitnije", otkrio je Mešin za DNEVNIK.HR.

"Iskreno, od svih ljudi s kojima surađujem na projektu Ples sa zvijezdama najponosniji sam upravo na suradnju s Igorom. Jako mi je drago da ste i vi, kao i dragi gledatelji, primijetili jednog novog Igora. Za mene je on bio najveći izazov u projektu, u pozitivnom smislu izazov... Godinama ga gledamo u ulozi voditelja u raznim showovima, uvijek je uz sebe imao muškog suvoditelja, pa je čista klasika uglavnom bila opcija kada je odijevanje u pitanju", kazao nam je Grubnić.

Sada je na svojem Instagramu objavio i fotografiju na kojoj pozira s Igorom, kojeg dosad nismo imali priliku vidjeti s ovakvim naočalama, i Majom, a za njihova izdanja dobio je same komplimente.

"Marko, ti si genije", "Uistinu predivno! Toliko toga lijepog, posebnog, unikatnog, a uvijek različitog! Ta različitost i neograničena domišljatost posebno oduševljava! To se zove talent, uz velik trud naravno", "Bravo Marko legendo", neki su od komentara ispod fotki.

Grubnić je za DNEVNIK.HR objasnio i što je kumovalo Igorovoj promjeni imidža.

"Sada prvi put kraj sebe ima voditeljicu, i to ne bilo koju voditeljicu, već Maju Šuput, a kada je Maja u pitanju, ljudi su već navikli na pravi modni show kada se ona pojavi na TV-u. Niti Maja, a niti ja se nikada nismo štedjeli kada su kreacije u pitanju, tim više mi je bio izazov Igor. Htio sam ga odmaknuti od dosadašnje klasike u kojoj se pojavljivao, i jako, jako mi je bilo važno da su on i Maja skladni, da su zaista voditeljski par i vizualno. Kako se voditeljski nadopunjuju, misija mi je bila da se i modno, to jest vizualno nadopunjuju. I mislim da sam uspio u tome", kazao nam je stilist.

