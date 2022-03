Nika Jelić je za DNEVNIK.hr otkrila sve o svom prvom mentorstvu u showu "Ples sa zvijezdama" i kako se slaže sa svojim partnerom Asimom Ugljenom.

Plesačici Niki Jelić ovo je prva sezona showa "Ples sa zvijezdama" u kojem sudjeluje kao mentorica našem glumcu Asimu Ugljenu s kojim je već u prvoj emisiji sve oduševila i dobro zabavila.

"Mi smo jedva dočekali pokazati publici naš paso doble, na koji sam jako ponosna, i moći bez zadrške pričati jedno o drugome jer se super slažemo i sretni smo što su sparili upravo nas dvoje. Od početka imamo otvorenu komunikaciju što nam olakšava proces. Stvarno je marljiv, posvećen, a sve nedostatke u talentu nadoknađujemo radom", otkrila nam je Nika.



Mlada plesačica ne krije koliko joj znači angažman u hit-showu i priznaje da uživa u tome.

"Možda ću zvučati patetično, ali meni je ovo ostvarenje sna. Moj plesni put nije uvijek bio jednostavan i ugodan, ali sam sve uvijek dala u ples - vrijeme, novac, zdravlje, često pitajući se isplati li se to sve. Iz ove pozicije gledajući, apsolutno bih sve ponovila. Uživam u procesu kreiranja plesne priče, naročito uz Asima uz kojeg je taj proces nevjerojatno zabavan", priznala je.

Nika nam je otkrila i koji bi trenutak iz prve emisije izdvojila kao najemotivniji.

"Prije snimanja uvodne koreografije puste u studiju glazbu iz najave emisije, dok čekamo na svojim pozicijama i evo upravo dok to navodim ježim se od glave do pete jer će mi taj trenutak, koliko god malen i banalan, ostati u sjećanju kao najemotivniji. Jer tada sam osvjestila sva svoja postignuća koja su me dovela do ove male krune moje plesne karijere", zaključila je.

Konkurencija u showu nije nimala laka, a evo koga ona smatra najvećom konkurentima, a s kojim se parom najviše povezala.

"I Asim i ja smo svjesni da plesno nismo među jačim parovima poput Paule i Filipa ili Valentine i Pedra. Međutim, uvijek ćemo dati sve od sebe, ali glavni adut koji imamo u rukavu je zabava! Cilj je nasmijati publiku do suza kako ne bi vidjeli kad pogriješimo korake, haha! Ekipa ove godine je zaista sjajna, a atmosfera podržavajuća tako da mi je teško nekoga izdvojiti, ali najčešće smo termine treninga dijelili s Jelenom i Markom te Ivanom i Ivanom", izjavila je Nika.



A čijih se komentara iz žirija najviše pribojava?

"Iskreno? Ničijih kritika se ne bojim. Dapače, mislim da će žiri prije nego mi sami sagledati naš ples objektivno. Zapravo i očekujem od njih konstruktivne kritike i smjernice za moje daljnje mentorstvo. S druge strane imam potpuno povjerenje u Asima da će dati sve od sebe i odraditi sve što smo dogovorili tako da ću ja uvijek biti zadovoljna. Ples je nevjerojatno kompleksan ako idemo u detalje, a meni je bitno da s tehničke strane prikažemo neka glavna obilježja svakog plesa i da on uživa u cijelom procesu", otkrila je Nika.

Zanimalo nas je i koji je najdraži trenutak njezine vlastite plesačke karijere, a koji bi možda voljela zaboraviti?

"Naučila sam sve situacije u životu gledati ili kao lekcije ili kao uspomene i zaista vjerujem da se sve događa s razlogom. Ozljede bih, iako su sastavni dio sportske karijere, navela kao manje lijepe uspomene, kao i prekid zadnjeg partnerstva koje mi je bilo prekrasno, ali zbog razlika u ambicijama je moralo završiti. Lijepih uspomena je zato jako puno, a izdvojila bih odlazak na svjetsko prvenstvo u standardnim plesovima u Rumunjskoj", zaključila je Nika.

Trinaest parova naporno i predano priprema svoj drugi nastup u showu ''Ples sa zvijezdama'', a uzbuđenje će biti zasigurno i veće jer će ove nedjelje prvi plesni par napustiti daljnje natjecanje.

Domenica i Alan, Pedro i Valentina, Vlatka i Mateo, Asim i Nika, Filip i Paula, Lucija i Marko, Marko i Gabriela, Jelena i Marko, Bojana i Gordan, Sandi i Helena, Ivana i Ivan, Matija i Helena te Albina i Mario probili su led prvom emisijom i sada još spremniji iščekuju drugu emisiju uživo.

Ove nedjelje očekuje nas prava ''fiesta latina'', što znači da će svi nastupi i cijela večer biti prožeti latino ritmom i tematikom. Po prvi puta ćemo u ''Plesu sa zvijezdama'' vidjeti i nove plesne stilove poput salse, mambe i bachate, a tko će koji ples otplesati saznat ćemo tek u emisiji. Jedan par će zaplesati i bečki valcer na latino tematiku, a o kojem se paru radi i kako će se snaći, saznat ćemo ove nedjelje u programu Nove TV.

