Asim Ugljen uskoro stiže na male ekrane u potpuno drugačijoj ulozi, a pokazat će svoj talent u showu "Ples sa zvijezdama". U intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao je što očekuje od showa, ali i neke detalje iz privatnog života.

Jedan od najomiljenijih domaćih glumaca, Asim Ugljen, nedan je od natjecatelja showa "Ples sa zvijezdama" Nove TV koji kreće uskoro, a uoči nastupa ispričao nam je detalje o svom životu, ali i što očekuje od samoga showa.

Ugljen inače voli ples, a imao je i odmah spreman odgovor što ples za njega znači u svakodnevnom životu. "Pa, kao i većini ljudi, ples mi je izraz sreće, ekstatike, uživanja u glazbi. Volim ples, makar se nikada nisam njime bavio, ali, ponavljam, kao i većina ljudi, doma pustim muziku na slušalicama pa tancam po stanu. Kada bijah mlađi, volio sam i tancati po diskačima, ali danas sam fakat prestar konj za tako nešto, pa skakućem po stanu s tim slušalicama ponekad", rekao nam je u intervjuu. Priznao je i da mu niti jedan stil ne ide najbolje.

"Stvarno nemam blage veze o plesnim stilovima i inom, tek se obrazujem po tom pitanju, gledam videe i čitam povijesti plesova, tako da stvarno ne znam što bi mi išlo, ili će mi ići, najbolje. Puno mi je prerano za dati odgovor na to pitanje", rekao je Asim. Nije siguran ni što će mu biti najteže u showu. "Vjerojatno neki valcer. Nisam baš tip za frak i metlu u stražnjici", istaknuo je. Komentirao je i što misli da će biti njegov adut za prolaz u daljnje natjecanje.

"Hu. Nisam baš siguran da imam aduta po tom pitanju. Stvarno se nikada nisam bavio plesom, četrdeseta kuca na vrata, tijelo je okoštalo, ostarilo, ali, pošteni sam radnik koji ozbiljno shvaća svoje obaveze. To mi je adut. Što se trudim svakom poslu pristupiti maksimalno profesionalno, pošteno i posvećeno. Nisam tip koji drži figu u džepu. Bitno mi je da pošteno odradim svoje, da moja partnerica bude zadovoljna mojim uloženim trudom, da naučim nešto o plesovima, o kojima stvarno posjedujem samo najelementarnije znanje, znači skoro pa nikakvo, te da pobijedim samog sebe. Da uspijem nešto naučiti i to izvesti, donekle pristojno", kaže glumac te nam je otkrio i kakva su mu očekivanja od showa i plesnog partnera.

"Za show se nadam da ću se zabaviti, jer mi je to osnovna premisa svakog posla, da meni bude zanimljiv i zabavan, inače jako teško radim, pa sam se kroz godine naučio kloniti stvari koje me ne vesele. Tako da se najiskrenije nadam da će mi biti zabavno, a zasad stvarno jest. I da ću naučiti nešto o plesu, nema nekorisnog znanja. A od partnerice očekujem da bude normalna i poštena i marljiva. I bogme, sve je od navedenog, iznimno sam sretan s partnericom koju sam dobio. Da kucnem u drvo, imao sam sreće", rekao nam je.

Osvrnuo se i na usklađivanje privatnog i poslovnog života, a priznao je i što je najteže. "Hu. Teško je. Moji radni dani su iznimno dugi, nema ispod 12 sati, a često i dulje, što znači da prvi odlazim iz kuće i zadnji se vraćam. Ali zato se posljednjih par godina nastojim ne pretrpati poslovima, jer pokušavam skoro svo slobodno vrijeme provoditi s obitelji. Djeca mi rastu kao voćke poslije kiše, jučer su oboje bili bebe, danas su veliki klinci i želim provesti s njima što više vremena prije nego odlepršaju iz roditeljskog gnijezda. Nije lako, ali gdje ima volje ima i načina", kaže simpatični glumac. Komentirao je i što u obiteljskom životu mora žrtvovati zbog svoje karijere.

"Pa, vrijeme koje bih inače posvetio njima. Ali opet, treba i od nečeg živjeti. Što dobiješ na mostu, izgubiš na ćupriji", rekao je Asim. Osvrnuo se i na karijeru te na način na koji inače bira uloge. "Po tome koliko su mi zanimljive i koliko mislim da li bih uopće mogao iznijeti. Par puta sam odbio neke uloge i preporučio neke druge ljude, za koje sam smatrao da će obaviti bolji posao od mene. I obavili su ga. Uloga me mora, da stavim pod navodnike, "napaliti", bilo čime, detaljem, sitnicom, nečim što mi raspiri maštu. Što mi više mašte raspiri, to mi je primamljivije", iskren je bio glumac.

Rekao nam je i s kime se od kolega najviše druži. "Pa, najviše se družim s Markom Cindrićem kojemu sam vjenčani kum i koji mi je jedan od najboljih prijatelja. On i ja smo kumeo. Logično, najviše volim raditi s njime i u zadnje vrijeme nismo radili i fali mi rad s njime. A obožavam raditi i sa Žarkom Radićem, Milanom Štrljićem, Momčilom Otaševićem, Petrom Burićem, Zvonimirom Kufekom, Željkom Duvnjakom, ma, mnogima", kaže Ugljen. Prisjetio se i anegdota s obožavateljima.

"Jednom prilikom me zaustavio jedan krupan momak, par godina stariji od mene, lagano u cugi. Bio sam premoren, nervozani stvarno sam samo htio otići kući, on me doslovno uhvatio na samom izlazu iz kafića, dok sam hvatao kvaku. I počeo mi sav uzbuđen pričati kako mu je “Kud puklo da puklo” omiljena serija, kako on cijeli dan čeka da dođe osam navečer da bi narezao luka, špeka, sjeo pred televizor i smijao nam se. I onda je rekao ključnu rečenicu: "Prika, ne razumiš, ja živim za to!" Pitao sam ga koliko ima godina? Četrdeset i tri, odgovorio je. Krenuo sam mu objašnjavati da u njegovim godinama jedna serija, kakva god ona bila, ne može biti toliko bitna. Na to se čovjek rasplakao i ispričao mi jednu od strašnijih priča koje sam u životu čuo, te je iz poštovanja prema njemu neću ponoviti. Kada je završio, objasnio mi je da kada gleda nas kako se kreveljimo, da je to jedino doba dana kada ne razmišlja o toj tragediji. Bilo mi je strahovito neugodno. Zaboravio sam jednu od bitnijih lekcija, a to je ona o tome da ne znamo kako je drugima i da ne zaključujemo naprečac. Taj čovjek me na to podsjetio. Zbog toga, dan-danas, koliko god da sam umoran, štogod, slikat ću se sa svakime, popričati, napisati autogram, štogod da ih veseli. To mi je bila lekcija koju ću zauvijek pamtiti", zaključio je Asim Ugljen.

