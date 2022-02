13 zvijezda spremno je za najveću plesnu avanturu u životu. Probe su u tijeku, pa tako i iščekivanje da znanje pokažu na pozornici u prvoj emisiji uživo u nedjelju 6. ožujka. Na snimanju promospota za IN magazin otkrili su kakve će promjene u njihovim životima donijeti show, od koga očekuju kritike, ali i pohvale.

Voditeljski i radijski mikrofon Matija Lovrec sa zadovoljstvom će na neko vrijeme ostaviti po strani. Bliceve fotoaparata svjetlima plesne pozornice zamijenit će model Pedro Soltz. A više nije ni tajna kako se Vlatka Pokos, nakon 5 godina života u Kanadi, zbog showa Ples sa zvijezdama, privremeno vratila u Hrvatsku.

''Ja sam se veselila što ću doći, nisam bila jako dugo, skoro tri godine, zbog kovida, inače dođem barem jednom ili dva puta godišnje'', priča Vlatka.

Snimanje promospota na ulicama Zagreba budi mnoge posebne uspomene, a boravak ovdje je, kaže, prilika za druženja:

''Jesam prošetala po gradu ali između snimanja, ali iskreno nisam još vidjela sve svoje prijatelje koje želim vidjeti. Fokusirana sam na posao, ja to sve ozbiljno shvaćam'', kaže Vlatka.

Show će na neko vrijeme preokrenuti svakodnevicu i Domeniki i Albini, koje su se zbog toga preselile u Zagreb. No to i nije tako loše, kaže Albina. Bliže je Sloveniji, gdje trenutačno, za NK Domžale, igra njezin dečko Ivan Čalušić:

''Mi smo trenutno na dvije relacije, svatko j posvećen svom projektu tako da ja mislim da će on sve gledati na YouTubeu klipove ali naravno da ću kad se vidimo ću ga pitat ''ej kako ti to izgleda'' a on za sve kaže da dobro izgleda'', priča Albina.

Blogerica i influenserica Jelena Perić morat će balansirati između posla, plesnih proba i majčinstva, a kroz isto će prolaziti i poduzetnik i tiktoker Sandi Pego:



''Teško je stvarati sadržaj uz ovakav tempo koji se dešava ali borit ću se'', kaže.

Pa tako pratitelji neće ostati zakinuti. Upravo od njih Sandi očekuje i najviše kritika za svoje plesno umijeće:

''Definitivno najviše kritika će biti na društvenim mrežama, to je sigurno. Sve ću gledati, sve ću čitati, ali da se nešto iz svega može naučit može se'', kaže Sandi.

Luciju Lugomer ne brine kako balansirati između brojnih plesnih proba i majčinstva:

''Suprug mi je najveća podrška, uključujući mog tatu, dobre susjede, i dobre ljude oko nas i znam da ima podršku oko sebe'', kaže.

Dok će mama uskoro plesati i na malim ekranima, dvogodišnji Leon će spavati:

''Ali zato su tu uvijek nekakve reprize. Veselim se, mislim da će mu to biti top. Mislim da će me prepoznati da se razumijemo na televiziji'', kaže Lucija.

Svoje poznatu slastičarnicu Ivana Čuljak ostavila je, kaže, u dobrim rukama. Kao i tajne dobrih kolača:

''Sol, u sve slatko, sol je jako bitna da'', otkriva.

A ovih dana otkrila je i sastojke recepta svojeg plesnog umijeća:

''Treme, ima upornosti, ambicije, i želje da to napravim, sad kako će to izgledati na kraju ne znam ali potrudit ću se'', kaže.

Iako će se prvi put okušati u brojnim stilovima plesa, glumci Bojana Gregorić Vejzović, Marko Petrić, Asim Ugljen i Filip Vidović vesele se showu kao da je nova, nikad odigrana predstava:

''Nisam zapravo svjestan uopće al se jako veselim jer puno puno trenkamo, i puno je koraka u glavi i to stvarno treba vježbati'', kaže Filip Vidović.

No Filip, osim plesne mentorice, ima još jednu pomoć sa strane – djevojku Natašu:

''Sigurno će biti jako stroga oko nekih stvari ali će me i strenkat oko nekih stvari, a što se tiče salse puno puno više'', kaže Filip.

Iščekivanje je sve intenzivnije. A vjerujemo da se showu veselite i vi! Ples sa zvijezdama u nedjelju 6. ožujka stiže na program Nove TV!

