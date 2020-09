Lily Allen i David Harbour stali su pred oltar u Las Vegasu, a slavni par nikada službeno nije potvrdio ni da su zaručeni.

Britanska pjevačica Lily Allen i glumac David Harbour ljeto su proveli na hrvatskoj obali, a slavni je par odmah nakon odmora uplovio u bračnu luku.

Svjetski mediji javljaju kako su se Lily i David vjenčali na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu početkom ovoga tjedna. Zavjete su izrekli ispred jednog od najpoznatijih imitatora Elvisa Presleyja, Brendana Paula, a ništa nisu htjeli objaviti na društvenim mrežama kako bi uživali na miru u prvim bračnim danima.

45-godišnji David i 35-godišnja Lily prošle su godine otkrili da su u vezi, a otkako su skupa, slavna pjevačica izvukla se i iz ralja alkohola i droga. Upravo joj je on bio podrška cijelo vrijeme. Nikada nisu javno rekli da su zaručeni, no paparazzi su često pjevačicu fotografirali s velikim dijamantnim prstenom na ruci.

Na poslovnom im planu također dobro ide. Lily puni svjetske top-liste svojim pjesmama, a posljednji album "No Shame" objavila je prije dvije godine i to je bio jedan od najhvaljenijih albuma 2018. David pak glumi u popularnoj seriji "Stranger Things", no četvrta sezona pomaknuta je za nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa.