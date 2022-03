Petar Grašo održao je koncert za pamćenje u Sloveniji nakon pune dvije godine, a pritom nije krio emocije.

Petar Grašo održao je veliki koncert u Sloveniji i nakon pune dvije godine kako je bio otkazan zbog pandemije korona virusa, a glazbenik nije krio emocije koje su ga zbog toga obuzele.

Petar se nakon koncerta u Kopru oglasio na svom profilu na Instagramu i poručio kako se osjeća, ali i otkrio što se točno dogodilo prije dvije godine.

"Ovaj koncert trebao se dogoditi 7.3.2020., no taj dan Slovenija je zbog novog virusa nazvanog Covid-19, poput ostalih zemalja, zabranila okupljanja. Mi smo bili u dvorani, spremni za nastup, iznenađeni i pomalo uplašeni ni ne sluteći što nas sve čeka narednih mjeseci i godina. To je bio naš prvi neodržani koncert zbog pandemije. Dvije godine nakon, ovo je sasvim slučajno (ili ne) naš prvi održani koncert u nekoj punoj dvorani i “staronormalnim” uvjetima. Ljudi su dvije godine čuvali karte i gotovo nitko nije tražio povrat novca. To se zove ljubav! Hvala Koper što smo nakon toliko vremena opet osjetili čaroliju koja ovaj “posao” čini najljepšim na svijetu. Volim vas!", napisao je Grašo uz objavu.

"Bilo je predivno", "Hvala ti, bilo je čudesno", "Genijalno je bilo", "Bravo maestro, čestitam", poručili su mu pratitelji u komentarima.

Ovo je ujedno bio i Petrov prvi veliki koncert koji je održao nakon vjenčanja s Hanom Huljić, a sljedeći na redu su oni u zagrebačkoj Areni 18. i 19. ožujka koje njegovi obožavatelji s nestrpljenjem očekuju.

