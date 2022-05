Pedro Soltz je za DNEVNIK.HR podijelio svoje dojmove nakon pobjede u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem je stekao i brojna nova znanja, nezaboravna iskustva te prijateljstva za cijeli život.

Brazilac i hrvatski zet Pedro Soltz pobijedio je u showu "Ples sa zvijezdama" sa svojom mentoricom i plesnom partnericom Valentinom Walme.

Dojmovi nakon spektakularnog finala još mu se sliježu, a priznaje da pobjedu nije očekivao.

"Nisam mislio da je moguće uopće sudjelovati u ovakvom showu, a kamoli pobijediti. Ovo je bila moja pobjeda nad samim sobom i dokaz kako su upornost i hrabrost ponekad dovoljne da ostvarite nemoguće", kazao je Pedro Soltz za DNEVNIK.HR.



Najveća podrška u showu bile su mu supruga Iris Cekuš i njihova kći Lara, no one nisu jedine kojima je posvetio pobjedu.

"One su kao i uvijek tu uz mene i daju mi snage da prebrodim i najveće krize. A pobjedu osim njima posvećujem svim ljudima koje poznajem i koje ne poznajem, a koji su bili uz mene glasovanjem, podrškom, ma i samo gledanjem na televiziji. Ovaj show je nešto najzahtjevnije što sam u životu napravio i sama spoznaja da postoje ljudi koji me ne poznaju, a dali su svoj glas za ovu pobjedu, to je nešto što me puni nevjerojatno pozitivom", naglasio je.



Osim što su ga bodrile, supruga i kći su imale priliku i sudjelovati u showu, a ti nastupi imaju posebno mjesto u njegovu srcu.

"Ples sa Larom je nešto posebno i nešto nezaboravno. Moment koji mi se urezao u pamćenje zauvijek i nadam se kako će se i Lara sjećati tih trenutaka do kraja života. Ples koji je obilježio prvi susret s Iris je pak apsolutni throwback i biti na stageu zajedno s Iris bilo je super zabavno za nju i za mene", prisjetio se.

Iz showa sa sobom nosi još mnoštvo lijepih uspomena.

"Ovaj show je više od showa. To je način života koji traje nekoliko mjeseci i totalno te zaokupi, uvuče te u svoj ritam i ne pušta. Prilikom ulaska u show nisam imao baš nikakva očekivanja. Nisam znao što me čeka i iskreno bilo me malo strah i da ću se osramotiti s obzirom na moje nepostojeće znanje o plesu. Sada na kraju svega moram reći kako je sve što se događalo nadmašilo sve što sam ikada mogao i zamisliti i teško je izdvojiti samo jednu uspomenu jer svaki show, svaki trening, sve je bilo posebno", ističe Pedro.

Otkrio nam je i što je još naučio u showu osim plesanja.

"Naučio sam kako pobijediti samog sebe u izazovima koje stavim pred sebe. Naučio sam kako se izdići iznad mentalnog napora i dati 100 posto od sebe kad misliš da je to apsolutno nemoguće. Naučio sam kako je to kada uspjeh tvog partnera ovisi toliko i o tvom performansu, i ono što je najbitnije, naučio sam se zabaviti u momentima kada ti glava i tijelo govore da je dosta i previše", kaže.



Koliko je uživao u ovom iskustvu govori i činjenica da ne može izdvojiti najdraži nastup, no ipak nam je otkrio koji mu je ples bio najteži.

"Najdraži mi je bio svaki nastup jer smo Tina i ja davali zadnje atome snage u svaki trening, u svaku koreografiju i u svaki live nastup. A ako baš moram izdvojiti najteži nastup onda bi to definitivno bila samba", priznaje.



A je li sve bilo teže nego što je mislio?

"Ne samo da je bilo teže, nego je bilo i totalno drugačije od svega šta sam mogao zamisliti. Nikada nisam ni mogao sanjati koliko je ples jedan sasvim drugačiji lifestyle koji te općini od samog početka", govori Pedro.



Javnost ga je sada upoznala u drugačijem svijetlu, neki su tek sada i doznali za njega, a evo kako je on zadovoljan načinom na koji se predstavio.

"Nisam previše razmišljao o samoprezentaciji. Teško se uopće fokusirati na taj aspekt kada ste toliko posvećeni plesu, koreografiji i nastupima. Stalno se u showu spominjalo kako sam proglašen najseksipilnijem muškarcem na svijetu i iako je to strahovito laskajuća titula, u ovom projektu htio sam pokazati kako mogu biti i više od toga, i kako mogu naučiti stvari koje u životu nikada nisam probao, i kako mogu dati sve od sebe u svim situacijama", iskren je Pedro.



Reakcije okoline na njegovo sudjelovanje u showu su, kako kaže, fenomenalne.

"Ljudi mi prilaze na cesti i komentiraju nastupe, komentiraju odluke žirija, upozoravaju gdje bacam smeće i slično. Količina pozitivne energije koja se prožela kroz cijeli ovaj projekt je toliko zarazna da će se teško biti odviknuti od toga", ističe.



I njegova obitelj u dalekom Brazilu pomno je pratila show, no nažalost nisu mogli glasovati za njega.

"Cijela moja obitelj, prijatelji i svi koji me znaju iz Brazila slali su mi poruke tokom cijelog showa. Svi su jako ponosni i žao im je što nisu mogli i aktivnije sudjelovati glasanjem i gledanjem live emisija", kaže Pedro.

I dalje panira nastaviti i nada se kako će mu se u tome pridružiti i njegove cure.

"Ja već nagovaram Iris da mi bude plesna partnerica tako da definitivno želim nastaviti s plesom. Lara je krenula na treninge još za vrijeme trajanja showa tako da, ukoliko Iris ne pristane, Lara će me učiti nekim novim plesnim koracima", pohvalio se.



Prisjetio se i prvog susreta s Valentinom Walme koja mu je od mentorice i plesne partnerice postala prijateljica za cijeli život.

"Tina i ja smo kliknuli na prvi i taj osjećaj je ostao do samog kraja. Međusobno poštovanje i razumijevanje nam je pomagalo da prođemo kroz sve krize kojih je bilo kroz show. Valentina je odlična plesačica, predivna mentorica i prekrasna osoba, izvana i iznutra. Ne mogu zamisliti bolju osobu od nje koja bi me na ovaj način pripremila za sve što me čekalo na ovom plesnom putu", nahvalio je Valentinu.

U showu je stekao i brojna druga prijateljstva.

"Cijeli tim koji je radio na ovom showu je tim ljudi koji su puni pozitive i koji su predano iz dana u dan i iz showa u show davali sve od sebe, i mislim kako smo se svi sprijateljili na nekim razinama koje je teško odglumiti, i nadam se kako ćemo se družiti i dalje", kaže.



Na kraju se zahvalio svima na podršci.

"Poručio bih samo jedno veliko hvala svima koji su bili uz nas, koji su nas bodrili kroz sve emisije i koji su glasali za nas. Nevjerojatan je osjećaj biti okružen s toliko dobre energije i s toliko pozitivnih ljudi. Ovaj show je svima donio nezaboravne momente i jedino što mogu reći je HVALA", poručio je pobjednik "Plesa sa zvijezdama" Pedro Soltz.

Blanka Vlašić oglasila se prvi put nakon iznenadne udaje i objave trudnoće, pokazala je što radi zbog novopečenog supruga +20

Marko Ciboci o šminki na muškarcima i tituli najstrožeg člana žirija: "Mnogi ljudi bježe od realnosti" +26