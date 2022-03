Patrick Stewart i Sunny Ozell bili su među glavnim zvijezdama večere filmaša koja je održana uoči dodjele BAFTA nagrada u Londonu.

Britanski glumac sir Patrick Stewart i njegova supruga Sunny Ozell pojavili su se u elegantnim izdanjima na jednom filmaškom događanju uoči dodjele nagrada BAFTA u Londonu, a izgledali su zaljubljenije no ikad.

81-godišnji Patrick za tu je priliku odabrao crni smoking s leptir mašnom, dok je 43-godišnja Sunny zablistala u haljini s dubokim dekolteom i otvorenih ramena, široki osmijeh nije skidala s lica.

Par je u braku od 2013. godine, a vjenčao ih je Patrickov prijatelj i kolega Ian McKellen. Trenutačno žive u New Yorku i nemaju djece, a upoznali su se prije devet godina, kada je Patrick radio na predstavi "Macbeth", a Sunny je u to vrijeme bila zaposlena kao konobarica u obližnjem njujorškom kafiću.

Sunny je u razgovoru za Female First prije nekoliko godina priznala kako se nikako ne može naviknuti na medijsku pažnju i život pod svjetlom reflektora, čime je zasigurno pridonijela i velika razlika među njihovim godinama.

"Kada dođe vrijeme da moramo ići na neka otmjena mjesta, poput dodjele Emmyja ili BAFTA-e, ja se i dalje osjećam kao ona djevojka iz Rena u rukama džentlmena kao što je Patrick Stewart. I iskreno, nadam se da ću se tako osjećati zauvijek", priznala je Sunny.

Inače, Patrick je samo pet godina stariji od njezina oca, a u intervjuu za Daily Mail priznao je da on zbog toga nije bio presretan, ali kasnije je prihvatio ideju da ga oslovljava svojim zetom.

"On je pun mladosti, a ja sam nekako stara duša pa se dobro slažemo i upotpunjujemo. On je u boljoj formi nego ja, što me ponekad ljuti", našalio se Patrick, koji i dandanas ne skriva koliko je zaljubljen u svoju Sunny što se vidi i iz priloženog.

