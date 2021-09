Patrick Stewart i Sunny Ozell pojavili su se zajedno na dodjeli 73. nagrade Emmy gdje su kao i uvijek plijenili veliku pozornost fotografa i drugih uzvanika.

Legendarni glumac Patrick Stewart ponosno je prošetao i pozirao na crvenom tepihu 73. dodjele nagrade Emmy u Los Angelesu i to u društvu 39 godina mlađe supruge Sunny Ozell.

81-godišnji Patrick za tu je priliku odabrao elegantan tamnoplavi smoking s leptir mašnom, a 42-godišnja Sunny zablistala je haljini boje lavande ispod koje nije nosila grudnjak.

Par je u braku od 7. rujna 2013. godine, a vjenčao ih Patrickov prijatelj i kolega Ian McKellen. Trenutačno žive u New Yorku i nemaju djece, a upoznali su prije osam godina kada je Patric radio radio na predstavi "Macbath", a Sunny je u to vrijeme radila kao konobarica u obližnjem njujorškom kafiću.

Njihovo je vjenčanje privuklo dodatnu pažnju i Patrick se bio nadao kako će taj čin ostati tajan, ali Ian je slučajno otkrio vijest tijekom nastupa u "The Jonathan Ross Showu". A sve je zapravo bila Sunnyina ideja.

"Postojao je samo jedan izbor. Bila je to Sunnyina ideja i bila je sjajna ideja, veselilo me što mogu pristati na takvo nešto bez razmišljanja. On će možda za života požaliti ali bez ikakvog oklijevanja, mi smo bili počašćeni", izjavio je bio Patrick u intervjuu za Grub Street.

Sunny je pak u razgovru za Female First prije nekoliko godina priznala kako se nikako ne može naviknuti na medijsku pažnju i život pod svjetlom reflektora, čime je zasigurno pridonijela i velika razlika među njihovim godinama.

"Kada stigne vrijeme da moramo ići na neka otmjena mjesta poput dodjele Emmyja ili BAFTE, ja se i dalje osjećam kao ona djevojka iz Rena u rukama džentlmena kao što je Patrick Stewart. I iskreno, nadam se da ću se tako osjećati zauvijek", priznala je Sunny.

Inače, 78-godišnji Patrick je samo pet godina stariji od njezinog oca. U intervjuu za Daily Mail priznao je da on zbog toga nije bio presretan ali kasnije je prihvatio ideju da ga oslovljava svojim zetom.

"On je pun mladosti, a ja sam nekako stara duša pa se dobro slažemo i upotpunjujemo. On je u boljoj formi nego ja što me ponekad ljuti", našalio se Patrick koji i dan danas ne skriva koliko je zaljubljen u svoju Sunny.