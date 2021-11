Paris Hilton i Carter Reum vjenčali su se na imanju njezine obitelji na Bel Airu pred obitelji i prijateljima.

Nasljednica luksuznog hotelskog lanca i starleta Paris Hilton (40) udala se za poduzetnika Cartera Reuma na raskošnoj ceremoniji održanoj na imanju njezine obitelji na Bel Airu, javlja Daily Mail.

Emma Roberts, Ashley Benson i Bebe Rexha samo su neke od brojnih uzvanika s A-liste gostiju koji su se pojavili na vjenčanju bogate nasljednice. 40-godišnja starleta sretne je vijesti potvrdila i na svojem Instagramu, gdje je objavila fotografiju te je pokazala i u kakvoj je kreaciji svojem zaručniku rekla sudbonosno "da".

"Moje zauvijek počinje danas 11/11", napisala je Paris te je oznakama ispod fotke dala do znanja da je uz Hilton dodala i Carterovo prezime Reum. Vjenčanicu koju je nosila potpisuje Oscar de la Renta.

U srpnju ove godine Paris i Carter objavili su da čekaju svoje prvo dijete, a nekoliko mjeseci ranije objavili su da su se zaručili. "Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek'. Nema nikog drugog s kime bih radije provela vječnost", napisala je američka bogatašica onda.

Reum je prsten za Paris dao ručno oslikati u ateljeu Jeana Dousseta, nasljednika Louis-Françoisa Cartiera te se ona na svojem kanalu na YouTubeu pohvalila snimkom dizajna. Bogata nasljednica je nedavno otkrila da su ona i Carter započeli proces medicinski potpomognute oplodnje kako bi dobili dijete.

Par je u vezi od kraja 2019., a prije toga su bili prijatelji 15 godina. Inače, Hilton, koja je poznata po razuzdanom ponašanju, se još nije udavala, iako su joj ovo već četvrte zaruke. Paris je 2002. bila zaručena za modela Jasona Shawa, 2005. za Grka Parisa Latsisa te 2018. za glumca Chrisa Zylku.

Osim brojnim zarukama, bogatašica je svojedobno šokirala javnost i snimkom seksa s bivšim dečkom Rickom Salomonom.