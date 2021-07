Paris Hilton i Carter Reum prije nekoliko su mjeseci objavili zaruke, a sada su objavili i da čekaju svoje prvo dijete.

Nasljednica luksuznog hotelskog lanca i starleta Paris Hilton (40) čeka svoje prvo dijete sa zaručnikom Carterom Reumom (40). Page Six piše kako će Paris roditi krajem ove godine. Još u siječnju je medijima ispričala kako ide na potpomognutu oplodnju, a nije skrivala da jedva čeka postati majkom. Dodala je i da joj je želja roditi blizance, djevojčicu i dječaka.

Prije nekoliko mjeseci je Paris na svom Instagramu objavila vijest da se zaručila za poduzetnika Cartera Reuma. "Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek'. Nema nikog drugog s kime bih radije provela vječnost", napisala je američka bogatašica onda.

Reum je prsten za Paris dao ručno oslikati u ateljeu Jeana Dousseta, nasljednika Louis-Françoisa Cartiera te se ona pohvalila na svom YouTube kanalu snimkom dizajna. Bogata nasljednica je nedavno otkrila da su ona i Carter započeli proces medicinski potpomognute oplodnje kako bi dobili dijete.

Par je u vezi od kraja 2019., a prije toga su bili prijatelji 15 godina. Inače, Hilton, koja je poznata po razuzdanom ponašanju, se još nije udavala, iako su joj ovo već četvrte zaruke. Paris je 2002. bila zaručena za modela Jasona Shawa, 2005. za Grka Paris Latsisa te 2018. za glumca Chrisa Zylku.

Osim brojnim zarukama, bogatašica je svojedobno šokirala javnost i snimkom seksa s bivšim dečkom Rickom Salomonom.